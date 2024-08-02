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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров Ростова

«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров Ростова

2 августа 2024, 10:37
Фото: frimufilms//freepik
«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров Ростова

Продюсер рассказала, к чему приведет контроль над ростовскими блогерами

Верификация ростовских блогеров десятитысячников приведет к тому, что многие начнут скрываться. Бюджет может потерять часть налоговых поступлений, а цены на рекламу возрастут. Об этом рассказала RostovGazeta маркетолог, блогер из Ростова, продюсер онлайн-курсов Екатерина Бачерикова.

Напомним, что комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку об обязанности блогеров. Речь в ней идет о том, чтобы владельцы не только Telegram-каналов, но и о соцсетей, с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, подавали о себе сведения в Роскомнадзор. Если этого не сделать, размещение рекламы окажется под запретом. Также блогеров обяжут отдавать 5% рекламного времени для социальной рекламы.

«Все уже давно поняли, что блогеры — это очень большой ресурс, серьезно влияющий на мнение людей. Даже микроблогеров, у которых 10 тысяч подписчиков, люди смотрят и доверяют им», — отмечает Екатерина Бачерикова.

Собеседница добавляет, что верификация и последующий контроль контента блогеров, потребуют огромных трудозатрат. Все блогеры это понимают.

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«Наверняка будут и те, кто не станет подавать сведения о себе. Продолжат публиковать рекламу, надеясь на русское „авось“. Не исключаю, что мы увидим „показательные порки“. Но все эти меры не пройдут бесследно. С большой вероятностью они приведут к увеличению стоимости рекламы у блогеров», — делится мнением продюсер.

Эксперт полагает, что если некоторые блогеры станут «скрываться», с ними уйдет и часть налоговых поступлений.

«Они же тоже платят налоги», — уточняет собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове блогерам заплатят 2,3 миллиона за продвижение бренда города.

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