«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров Ростова

Напомним, что комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку об обязанности блогеров. Речь в ней идет о том, чтобы владельцы не только Telegram-каналов, но и о соцсетей, с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, подавали о себе сведения в Роскомнадзор. Если этого не сделать, размещение рекламы окажется под запретом. Также блогеров обяжут отдавать 5% рекламного времени для социальной рекламы.