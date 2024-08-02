«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров Ростова

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Напомним, что комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку об обязанности блогеров. Речь в ней идет о том, чтобы владельцы не только Telegram-каналов, но и о соцсетей, с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, подавали о себе сведения в Роскомнадзор. Если этого не сделать, размещение рекламы окажется под запретом. Также блогеров обяжут отдавать 5% рекламного времени для социальной рекламы.
«Все уже давно поняли, что блогеры — это очень большой ресурс, серьезно влияющий на мнение людей. Даже микроблогеров, у которых 10 тысяч подписчиков, люди смотрят и доверяют им», — отмечает Екатерина Бачерикова.
Собеседница добавляет, что верификация и последующий контроль контента блогеров, потребуют огромных трудозатрат. Все блогеры это понимают.
«Наверняка будут и те, кто не станет подавать сведения о себе. Продолжат публиковать рекламу, надеясь на русское „авось“. Не исключаю, что мы увидим „показательные порки“. Но все эти меры не пройдут бесследно. С большой вероятностью они приведут к увеличению стоимости рекламы у блогеров», — делится мнением продюсер.
Эксперт полагает, что если некоторые блогеры станут «скрываться», с ними уйдет и часть налоговых поступлений.
«Они же тоже платят налоги», — уточняет собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове блогерам заплатят 2,3 миллиона за продвижение бренда города.