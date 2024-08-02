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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

С овощами и черемшой: назван рецепт самого вкусного вегетарианского супа

С овощами и черемшой: назван рецепт самого вкусного вегетарианского супа

2 августа 2024, 10:35
Фото: flickr.com/cc by 2.0/gamerscore
С овощами и черемшой: назван рецепт самого вкусного вегетарианского супа
Всего за 40 минут можно приготовить лёгкий вегетарианский суп с низкой калорийностью, его рецептом делится портал newia.ru.

Чтобы приготовить этот суп, необходимы один средний корень сельдерея, головка репчатого лука, 200 граммов черемши, четыре небольших клубня картофеля, оливковое масло, литр воды и специи.

Репчатый лук нужно нарезать тонкими полукольцами, а картофель и сельдерей — небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном следует обжарить на оливковом масле лук до золотистой корочки, а затем, убавив огонь, добавить к нему картофель и сельдерей. Также в заготовку для супа можно сразу положить специи, а затем накрыть кастрюлю крышкой и тушить 15 минут на медленном огне. Готовые овощи необходимо немного размять, добавить к ним воду, довести до кипения и варить 5–7 минут, уменьшив нагрев до минимума.

Пока суп варится, нужно перебрать черемшу и мелко её нарезатьПока суп варится, нужно перебрать черемшу и мелко её нарезать
Пока суп варится, нужно перебрать черемшу и мелко её нарезать
Фото: Fungus Guy/cc by sa 3/0/wiki

Пока суп варится, нужно перебрать черемшу и мелко её нарезать, затем добавить в кастрюлю. Через пару минут после этого суп готов. Его следует снять с огня, перемешать, добавить ещё специи при необходимости. Готовому блюду нужно дать минут 10–15, чтобы оно настоялось. Затем его можно подавать на стол.

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