С овощами и черемшой: назван рецепт самого вкусного вегетарианского супа

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Чтобы приготовить этот суп, необходимы один средний корень сельдерея, головка репчатого лука, 200 граммов черемши, четыре небольших клубня картофеля, оливковое масло, литр воды и специи.
Репчатый лук нужно нарезать тонкими полукольцами, а картофель и сельдерей — небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном следует обжарить на оливковом масле лук до золотистой корочки, а затем, убавив огонь, добавить к нему картофель и сельдерей. Также в заготовку для супа можно сразу положить специи, а затем накрыть кастрюлю крышкой и тушить 15 минут на медленном огне. Готовые овощи необходимо немного размять, добавить к ним воду, довести до кипения и варить 5–7 минут, уменьшив нагрев до минимума.
Пока суп варится, нужно перебрать черемшу и мелко её нарезать, затем добавить в кастрюлю. Через пару минут после этого суп готов. Его следует снять с огня, перемешать, добавить ещё специи при необходимости. Готовому блюду нужно дать минут 10–15, чтобы оно настоялось. Затем его можно подавать на стол.