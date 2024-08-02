С овощами и черемшой: назван рецепт самого вкусного вегетарианского супа

Репчатый лук нужно нарезать тонкими полукольцами, а картофель и сельдерей — небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном следует обжарить на оливковом масле лук до золотистой корочки, а затем, убавив огонь, добавить к нему картофель и сельдерей. Также в заготовку для супа можно сразу положить специи, а затем накрыть кастрюлю крышкой и тушить 15 минут на медленном огне. Готовые овощи необходимо немного размять, добавить к ним воду, довести до кипения и варить 5–7 минут, уменьшив нагрев до минимума.