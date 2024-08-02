Синоптики предупредили о жаре под 35 градусов в Ростовской области

В воскресенье, 4 июля, погода будет немного жарче. День обещает быть облачным, но с прояснениями и без осадков. Утром температурный фон составит +21 градус, днем ожидается до +34 градусов. Однако ночью уже 5 июля может начаться дождь, а столбики термометров опустятся до +20 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 3 метров в секунду.