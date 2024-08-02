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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В выходные в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +34 градусов

Синоптики предупредили о жаре под 35 градусов в Ростовской области

2 августа 2024, 16:41
Фото: 1MI
В выходные в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +34 градусов

В выходные в Ростове-на-Дону воздух прогреется до +34 градусов

В Ростове-на-Дону ожидается повышение температуры воздуха. В эти выходные столбики термометров поднимутся до +34 градусов, сообщает гидрометцентр России.

Так, в субботу, 3 июля, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Прогнозируется ветер до 2 метров в секунду.

В воскресенье, 4 июля, погода будет немного жарче. День обещает быть облачным, но с прояснениями и без осадков. Утром температурный фон составит +21 градус, днем ожидается до +34 градусов. Однако ночью уже 5 июля может начаться дождь, а столбики термометров опустятся до +20 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 3 метров в секунду.

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Ранее метеорологи предупредили, что ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область.

До этого гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области.

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