Синоптики предупредили о жаре под 35 градусов в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Так, в субботу, 3 июля, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Прогнозируется ветер до 2 метров в секунду.
В воскресенье, 4 июля, погода будет немного жарче. День обещает быть облачным, но с прояснениями и без осадков. Утром температурный фон составит +21 градус, днем ожидается до +34 градусов. Однако ночью уже 5 июля может начаться дождь, а столбики термометров опустятся до +20 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 3 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область.
До этого гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области.