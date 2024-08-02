Скандал с проживанием ростовчан в затопленном доме дошел до Бастрыкина

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Ранее в Интернете появилась информация о многоквартирном доме по улице Станиславского, который построили в 1880 году. В здании деформировались перекрытия, затопило подвал и обрушается кирпичная кладка.
При этом жильцам отказали в признании дома аварийным. Никто не начинает проводить здесь капитальный ремонт.
В региональном УСКР организовали проверку, а Бастрыкин теперь поручил доложить о ее результатах. В центральном аппарате ведомства эту ситуацию взяли под контроль.
Ранее в Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос.
До этого в городе остановили снос аварийного дома на Нариманова.