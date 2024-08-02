rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Скандал с проживанием ростовчан в затопленном доме дошел до Бастрыкина

Скандал с проживанием ростовчан в затопленном доме дошел до Бастрыкина

2 августа 2024, 10:31
Фото: Ralph Daily/cc by 2.0/flickr.com
Скандал с проживанием ростовчан в затопленном доме дошел до Бастрыкина
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после жалоб людей на состояние дома в Ростове-на-Дону, сообщили в инфоцентре СК РФ.

Ранее в Интернете появилась информация о многоквартирном доме по улице Станиславского, который построили в 1880 году. В здании деформировались перекрытия, затопило подвал и обрушается кирпичная кладка.

При этом жильцам отказали в признании дома аварийным. Никто не начинает проводить здесь капитальный ремонт.

Дроны атаковали донскую нефтебазу, а в Ростове снесут скандальный дом на Нариманова
Узнать подробнее

В региональном УСКР организовали проверку, а Бастрыкин теперь поручил доложить о ее результатах. В центральном аппарате ведомства эту ситуацию взяли под контроль.

Ранее в Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос.

До этого в городе остановили снос аварийного дома на Нариманова.

Читайте также:
Дроны атаковали донскую нефтебазу, а в Ростове снесут скандальный дом на НаримановаВ регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в РостовеВ Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Дом#Александр Бастрыкин#СКР#Происшествия
Подпишитесь
«Не видны, но очень опасны»: синантропы в Ростове распространяют смертельные болезни
Сегодня, 08:15
Танцевать под Еву Польну и изучать картины Босха: куда пойти в Ростове 3 и 4 августа
Сегодня, 09:10
Повестки в военкомат массово вручали в Ростовской области во время рейда
Сегодня, 06:47
Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области
Сегодня, 05:23
Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области
Вчера, 18:40
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
Вчера, 14:41