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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Ростовской области резко похолодает с 7 августа

Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

2 августа 2024, 05:23
Фото: 1MI

В Ростовской области резко похолодает с 7 августа

В Ростовской области на следующей неделе может уйти 30-градусная жара, сообщили синоптики.

В пятницу в регионе будет облачная погода, а температура поднимется до +31 градуса. На выходных станет еще теплее, температура будет достигать +35 градусов.

В субботу ожидается солнечная погода, а в воскресенье должно быть облачно. В понедельник, 5 августа, начнутся дожди, но температура окажется на отметке выше +30 градусов.

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Дождливая погода ожидается и в следующие два дня. Во вторник температура составит +29 градусов, а в среду она упадет до +26 градусов.

Добавим, что в ночное время термометры будут показывать около +18 градусов.

Ранее дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону во время непогоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Синоптики
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