Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В пятницу в регионе будет облачная погода, а температура поднимется до +31 градуса. На выходных станет еще теплее, температура будет достигать +35 градусов.
В субботу ожидается солнечная погода, а в воскресенье должно быть облачно. В понедельник, 5 августа, начнутся дожди, но температура окажется на отметке выше +30 градусов.
Дождливая погода ожидается и в следующие два дня. Во вторник температура составит +29 градусов, а в среду она упадет до +26 градусов.
Добавим, что в ночное время термометры будут показывать около +18 градусов.
Ранее дерево рухнуло на два автомобиля в Ростове-на-Дону во время непогоды.