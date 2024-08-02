Стало известно, кто оплатит реставрацию торговых рядов у Центрального рынка Ростова

Минкульт региона предоставит субсидию Ростовской епархии РПЦ на возмещение части затрат за капремонт двух зданий на Московской, 56. По этому адресу расположены торговые ряды Центрального рынка. Их хотят приспособить для современного использования. Фасады зданий отреставрируют.