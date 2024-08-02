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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Стало известно, кто оплатит реставрацию торговых рядов у Центрального рынка Ростова

Стало известно, кто оплатит реставрацию торговых рядов у Центрального рынка Ростова

2 августа 2024, 10:34
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, кто оплатит реставрацию торговых рядов у Центрального рынка Ростова

Реставрацию торговых рядов у Центрального рынка Ростова оплатят областные власти

Областное правительство намерено возместить затраты на реставрацию фасадов «Здания городских торговых корпусов» на Центральном рынке в Ростове, сообщается на сайте правовой информации в регионе.

Минкульт региона предоставит субсидию Ростовской епархии РПЦ на возмещение части затрат за капремонт двух зданий на Московской, 56. По этому адресу расположены торговые ряды Центрального рынка. Их хотят приспособить для современного использования. Фасады зданий отреставрируют.

От епархии требуется предоставить заявление на получение субсидии, договоры на выполнение работ, положительное заключение госэкспертизы, акты о приёмке выполненных работ и копии платежных документов.

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Ранее епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове.

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