Стало известно, кто оплатит реставрацию торговых рядов у Центрального рынка Ростова

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Минкульт региона предоставит субсидию Ростовской епархии РПЦ на возмещение части затрат за капремонт двух зданий на Московской, 56. По этому адресу расположены торговые ряды Центрального рынка. Их хотят приспособить для современного использования. Фасады зданий отреставрируют.
От епархии требуется предоставить заявление на получение субсидии, договоры на выполнение работ, положительное заключение госэкспертизы, акты о приёмке выполненных работ и копии платежных документов.