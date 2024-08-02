Стоимость золота достигла нового исторического максимума

Posted 2 августа, 08:47
Published 2 августа, 08:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Торги велись на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи). Стоимость тройской унции была выше 2 500 долларов.
Цена на драгметалл составила 2 501 доллар за тройскую унцию по данным на 04:28 (по Москве). Рост составил 1,65%.
Стоимость ускорила рост на 1,56% по данным на 04:31 (по Москве). Она достигла 2 502 долларов за унцию, пишет ИА RuNews24.ru.
Драгметалл растет в цене третий день подряд.