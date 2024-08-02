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Posted 2 августа, 08:47

Published 2 августа, 08:47

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Стоимость золота достигла нового исторического максимума

2 августа 2024, 08:47
Стоимость золота обновила исторический максимум. Она выросла до 2 502 долларов за унцию по данным на 04:31 четверга, 1 августа.

Торги велись на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи). Стоимость тройской унции была выше 2 500 долларов.

Цена на драгметалл составила 2 501 доллар за тройскую унцию по данным на 04:28 (по Москве). Рост составил 1,65%.

Стоимость ускорила рост на 1,56% по данным на 04:31 (по Москве). Она достигла 2 502 долларов за унцию, пишет ИА RuNews24.ru.

Драгметалл растет в цене третий день подряд.

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