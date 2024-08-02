Суд приговорил к 23 годам колонии захватчика заложников в СИЗО в Ростове

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Приговор огласили Тимурлану Гогуеву, Анзору Кахунову, Махачу Баширову, Гегаму Ростомяну, Сабили Мамедовой и Даниилу Камневу (внесёны в список экстремистов и террористов Росмониторинга). Последний участвовал в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова 16 июля 2024 года.
Судили же обвиняемых из-за событий семилетней давности. В 2017 году Гогуев, находясь в Кисловодске, занимался продвижением идей запрещённого экстремистского религиозного объединения. Он проводил под своим руководством собрания с единомышленниками в мечетях. Там Гогуев пропагандировал идеологию экстремистского объединения и смог вовлечь в свою деятельность Ростомяна, Баширова, Кахунова и Камнева.
В 2019 году Гогуев и Ростомян в присутствии прихожан мечети обвинили в неверии депутата Госдумы, проводившего молитву, и раис-имамов нескольких мечетей.
Помимо этого Гогуев, Ростомян, Баширов и Кахунов, находясь Кисловодске давали деньги участникам запрещённой террористической организации.
Что касается Камнева, он собирался устроить взрыв в здании ОМВД России по городу Кисловодску. С 2021 года он изучал материалы о характеристиках стрелкового оружия и боеприпасов, об изготовлении взрывчатки самодельных взрывных устройств. Камнев купил необходимые для этого компоненты. К подготовке теракта он привлёк свою сожительницу Мамедову. Довести свой план до конца они не смогли, потому что были задержаны силовиками.
Суд признал подсудимых виновными. Гогуеву по совокупности преступлений дали 16 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Кахунов получил 12 лет в колонии с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Баширову назначили 11 лет в колонии с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Ростомян получил 19 лет в колонии с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Мамедовой назначили семь лет колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей.
Даниил Камнев получил 23 года в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также он заплатит штраф в 300 тысяч рублей.
Камнев — единственный из шести террористов, кто смог выжить после штурма СИЗО-1 в Ростове 16 июня. Он получил ранение в голову и долгое время находился в тяжёлом состоянии. Также ему провели трепанацию черепа.