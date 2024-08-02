Суд приговорил к 23 годам колонии захватчика заложников в СИЗО в Ростове

Суд признал подсудимых виновными. Гогуеву по совокупности преступлений дали 16 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Кахунов получил 12 лет в колонии с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Баширову назначили 11 лет в колонии с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Ростомян получил 19 лет в колонии с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Мамедовой назначили семь лет колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей.