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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Качели от +11 до +36: в Ростовском гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Температура воздуха может упасть в Ростовской области до +11 в августе

2 августа 2024, 14:26
Фото: rostovgazeta.ru
Качели от +11 до +36: в Ростовском гидрометцентре рассказали о погоде в августе

В Ростовском гидрометцентре предупредили о температурных качелях в августе

В августе температура воздуха в Ростовской области может достигнуть около +40 градусов, рассказали корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе Ростовского гидрометцентра.

Август по температурному режиму ожидается около нормы. Месячное количество осадков в большинстве районов также будет меньше нормы. Около нормы количество осадков ожидается лишь в Приазовье.

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«В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, грозы. В основном это связано с прохождением атмосферных фронтов. При грозах ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду», — рассказали в пресс-службе гидрометцентра.

Температура воздуха ночью в среднем составит +16 — +23 градуса. В отдельные ночи по северу и востоку будет понижаться до +11 градусов. Дневная температура воздуха составит +28 — +33 градуса. В начале и конце месяца местами жара дойдёт до +36 градусов.

Ранее синоптики предупредили об опасном уровне УФ-излучения в Ростове.

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