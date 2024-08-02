Температура воздуха может упасть в Ростовской области до +11 в августе

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Август по температурному режиму ожидается около нормы. Месячное количество осадков в большинстве районов также будет меньше нормы. Около нормы количество осадков ожидается лишь в Приазовье.
«В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, грозы. В основном это связано с прохождением атмосферных фронтов. При грозах ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду», — рассказали в пресс-службе гидрометцентра.
Температура воздуха ночью в среднем составит +16 — +23 градуса. В отдельные ночи по северу и востоку будет понижаться до +11 градусов. Дневная температура воздуха составит +28 — +33 градуса. В начале и конце месяца местами жара дойдёт до +36 градусов.
Ранее синоптики предупредили об опасном уровне УФ-излучения в Ростове.