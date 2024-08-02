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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Такси в Ростовской области за год подорожало на 25% за год

Цены на такси в Ростове-на-Дону взлетели почти на 30%

2 августа 2024, 08:52
Фото: 1MI
Такси в Ростовской области за год подорожало на 25% за год
Поездки на такси в среднем по Ростовской области подорожали на 25,6% за год, следует из данных ЕМИСС.

В июне 2024 года в Ростовской области поездка на такси в расчёте на один километр пути стоила в среднем 36,59 рубля. Годом ранее цена составляла 29,13 рубля. Таким образом, рост стоимости в среднем по региону превысил 25%.

В Ростове километр поездки на такси в июне текущего года обходился в 43,94 рубля. За год услуги такси в городе подорожали сильнее, чем в среднем по области — на 29,6%.

Самое дешёвое такси в регионе можно найти в Таганроге. Там километр пути в июне в среднем стоил 29,68 рубля. Годом ранее цифра составляла 23,79 рубля. Проезд на такси в приморском городе подорожал год к году на 24,7%.

Высокие цены на такси зафиксированы также в Шахтах. По данным на июль, километр пути там стоит 33,67 рубля. За год показатель увеличился на 40,3%.

В Волгодонске такси за год подорожало на 18,9%, а в Миллерово — на 14,5%. Километр пути в июне стоил там 31,41 и 30 рублей соответственно.

Такси в Ростовской области может подорожать на 35%
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Ранее сообщалось, что зарплата таксистов в Ростове выросла выше 100 тысяч рублей.

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