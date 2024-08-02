У берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов

Через время дончане заметили, как на поверхность воды поднялся новорожденный дельфин, чтобы сделать первый глоток воздуха. Однако не все люди разделили эту радость: «Ужас. Там в воде еще маленький ребенок. А как эти дружелюбные создания могут утащить в море открытое, просто играя, не все, к сожалению, это знают».