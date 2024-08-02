У берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
У берегов хутора Рожок Неклиновского района Ростовской области заметили беременную самку дельфина. Водное млекопитающее не боялось людей и, более того, начало рожать. Местные жители стали свидетелями появления на свет новой жизни.
Через время дончане заметили, как на поверхность воды поднялся новорожденный дельфин, чтобы сделать первый глоток воздуха. Однако не все люди разделили эту радость: «Ужас. Там в воде еще маленький ребенок. А как эти дружелюбные создания могут утащить в море открытое, просто играя, не все, к сожалению, это знают».
«Что-то как-то нет…», — пишет подписчик канала.
Ранее в Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов.