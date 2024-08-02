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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:41

У берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов

У берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов

2 августа 2024, 17:39
Фото: 1MI
У берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов
Жители Ростовской области увидели необычное зрелище. К берегу приплыла беременная самка дельфина, которая начала рожать на глазах у людей, видео опубликовал телеграмм-канал «Эти забавные животные».

У берегов хутора Рожок Неклиновского района Ростовской области заметили беременную самку дельфина. Водное млекопитающее не боялось людей и, более того, начало рожать. Местные жители стали свидетелями появления на свет новой жизни.

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У берегов Ростовской области заметили рожающих дельфинов
Видео: 1MI

Через время дончане заметили, как на поверхность воды поднялся новорожденный дельфин, чтобы сделать первый глоток воздуха. Однако не все люди разделили эту радость: «Ужас. Там в воде еще маленький ребенок. А как эти дружелюбные создания могут утащить в море открытое, просто играя, не все, к сожалению, это знают».

«Что-то как-то нет…», — пишет подписчик канала.

Ранее в Ростовской области начался сезон охоты на волков и шакалов.

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