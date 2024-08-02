rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

У пьяниц в Ростовской области отобрали внедорожники и передали в зону СВО

У пьяниц в Ростовской области отобрали внедорожники и передали в зону СВО

2 августа 2024, 11:10
Фото: Unsplash
У пьяниц в Ростовской области отобрали внедорожники и передали в зону СВО
Приставы в Ростовской области передали на фронт два дорогих внедорожника, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Внедорожники конфисковали в пользу государства с должников, которые совершили преступление. Известно, что бывшие владельцы машин не раз привлекались к ответственности из-за управления транспортом в пьяном виде.

Конфискованные внедорожники приставы Ростовской области передали Минобороны России для нужд военнослужащих на фронте.

У ростовчанина отобрали антикварные часы, чтобы отдать их чиновникам
Узнать подробнее

Ранее таможенники отправили на фронт конфискованный в Таганроге автомобиль Toyota Alphard. Владелец иномарки нарушил срок временного ввоза транспорта на несколько месяцев. При этом за продлением не обращался.

Читайте также:
В Ростов передали расследование дела о крушении поезда в Волгоградской областиОфицер Донского батальона №1 ГИБДД попался на взятке от водителей фурПолиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксисту
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
«Не видны, но очень опасны»: синантропы в Ростове распространяют смертельные болезни
Сегодня, 08:15
Танцевать под Еву Польну и изучать картины Босха: куда пойти в Ростове 3 и 4 августа
Сегодня, 09:10
Повестки в военкомат массово вручали в Ростовской области во время рейда
Сегодня, 06:47
Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области
Сегодня, 05:23
Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области
Вчера, 18:40
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
Вчера, 14:41