У пьяниц в Ростовской области отобрали внедорожники и передали в зону СВО

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Внедорожники конфисковали в пользу государства с должников, которые совершили преступление. Известно, что бывшие владельцы машин не раз привлекались к ответственности из-за управления транспортом в пьяном виде.
Конфискованные внедорожники приставы Ростовской области передали Минобороны России для нужд военнослужащих на фронте.
Ранее таможенники отправили на фронт конфискованный в Таганроге автомобиль Toyota Alphard. Владелец иномарки нарушил срок временного ввоза транспорта на несколько месяцев. При этом за продлением не обращался.