Уничтожает все: зоолог предупредил об опасности саранчи на полях в Ростовской области

Зоолог добавляет, что сейчас непонятно, будет ли дальнейшее увеличение численности азиатской саранчи и переход большего числа к миграции. Если это произойдет — на полях в Ростовской области может возникнуть большая проблема. Но пока, по мнению эксперта, ситуация находится под контролем.