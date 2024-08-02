Уничтожает все: зоолог предупредил об опасности саранчи на полях в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Напомним, что по информации в СМИ, на полях Ростовской области обнаружены взрослые особи азиатской перелетной саранчи. Уточняется, что до конца лета число этих насекомых может увеличиться.
«Погодные условия, наличие кормовой базы приводят к вспышкам численности азиатской саранчи. Когда ее не много — она сидит в тростниковых зарослях по берегам рек. Но если там их численность вырастает до определенных значений, они становятся взрослыми, крылатыми и переходят в мигрирующую стадную форму», — отмечает Александр Евсюков.
По словам зоолога, стада саранчи (а именно так называют этих насекомых в мигрирующей форме — прим. редакции) всеядны. Они способны уничтожать практически любые посевы. Бороться с ними катастрофически сложно.
«Это крупные насекомые, и яды на них действуют слабо», — объясняет собеседник.
Самая эффективная борьба с азиатской саранчой удается на стадии личинки, или когда насекомые несут яйца.
«Все эти стада откладывают яйца в весьма ограниченных участках — по поймам рек. Распашка таких мест дает хорошие результаты. Численность саранчи на следующий год получается низкой, и мигрирующей формы нет», — делится информацией эксперт.
Зоолог добавляет, что сейчас непонятно, будет ли дальнейшее увеличение численности азиатской саранчи и переход большего числа к миграции. Если это произойдет — на полях в Ростовской области может возникнуть большая проблема. Но пока, по мнению эксперта, ситуация находится под контролем.
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