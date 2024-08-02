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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:52

«Они формируются в стада»: чем опасна азиатская саранча для Ростовской области

Уничтожает все: зоолог предупредил об опасности саранчи на полях в Ростовской области

2 августа 2024, 09:50
Фото: Pxhere
«Они формируются в стада»: чем опасна азиатская саранча для Ростовской области

Зоолог рассказал, чем опасны стада азиатской саранчи для донского урожая

Азиатская саранча — она же перелетная, всегда обитала в Ростовской области. Однако, когда этот вид саранчи начинает формировать стадную форму, то становится очень опасным для посевов, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что по информации в СМИ, на полях Ростовской области обнаружены взрослые особи азиатской перелетной саранчи. Уточняется, что до конца лета число этих насекомых может увеличиться.

«Погодные условия, наличие кормовой базы приводят к вспышкам численности азиатской саранчи. Когда ее не много — она сидит в тростниковых зарослях по берегам рек. Но если там их численность вырастает до определенных значений, они становятся взрослыми, крылатыми и переходят в мигрирующую стадную форму», — отмечает Александр Евсюков.
Поля в Ростовской области атаковала азиатская саранча
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Самая эффективная борьба с азиатской саранчой удается на стадии личинки, или когда насекомые несут яйца.Самая эффективная борьба с азиатской саранчой удается на стадии личинки, или когда насекомые несут яйца.
Самая эффективная борьба с азиатской саранчой удается на стадии личинки, или когда насекомые несут яйца.
Фото: Pxhere

По словам зоолога, стада саранчи (а именно так называют этих насекомых в мигрирующей форме — прим. редакции) всеядны. Они способны уничтожать практически любые посевы. Бороться с ними катастрофически сложно.

«Это крупные насекомые, и яды на них действуют слабо», — объясняет собеседник.

Самая эффективная борьба с азиатской саранчой удается на стадии личинки, или когда насекомые несут яйца.

«Все эти стада откладывают яйца в весьма ограниченных участках — по поймам рек. Распашка таких мест дает хорошие результаты. Численность саранчи на следующий год получается низкой, и мигрирующей формы нет», — делится информацией эксперт.

Зоолог добавляет, что сейчас непонятно, будет ли дальнейшее увеличение численности азиатской саранчи и переход большего числа к миграции. Если это произойдет — на полях в Ростовской области может возникнуть большая проблема. Но пока, по мнению эксперта, ситуация находится под контролем.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему не удается победить тараканов в Ростовской области.

Зоолог рассказал, почему не удается победить тараканов в Ростове
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