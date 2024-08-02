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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В магазинах начали пропадать продукты. Рассказываем, почему

В магазинах начали пропадать продукты. Рассказываем, почему

2 августа 2024, 06:35
Фото: 1MI
В магазинах начали пропадать продукты. Рассказываем, почему

В магазинах начали пропадать продукты

В разгар туристического сезона в Ярославле, Костроме и других городах Золотого кольца России магазины внезапно столкнулись с пустыми полками. Продавцы объясняют эту ситуацию не нехваткой продуктов, а критическим дефицитом сотрудников.

В июле возникли проблемы с водой и квасом, к середине месяца запасы воды почти иссякли, а минералку можно найти лишь изредка. Газированных напитков в продаже почти не осталось, полки во многих магазинах выглядят пустыми.

Такая ситуация происходила в нескольких магазинах в различных регионах. Крупные торговые сети рассказали, что проблемы, которые возникли, были вызваны отсутствием достаточного количества трудовых ресурсов. Одним из факторов, способствовавших этому, стал отъезд рабочих-мигрантов.

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Чтобы справиться с этими локальными задачами, компании подключают дополнительные рабочие ресурсы из близлежащих регионов России, где нет трудностей с набором персонала.

Ранее стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Ярославль#Кострома#Золотое кольцо#Дефицит сотрудников
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