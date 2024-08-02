В магазинах начали пропадать продукты. Рассказываем, почему

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В июле возникли проблемы с водой и квасом, к середине месяца запасы воды почти иссякли, а минералку можно найти лишь изредка. Газированных напитков в продаже почти не осталось, полки во многих магазинах выглядят пустыми.
Такая ситуация происходила в нескольких магазинах в различных регионах. Крупные торговые сети рассказали, что проблемы, которые возникли, были вызваны отсутствием достаточного количества трудовых ресурсов. Одним из факторов, способствовавших этому, стал отъезд рабочих-мигрантов.
Чтобы справиться с этими локальными задачами, компании подключают дополнительные рабочие ресурсы из близлежащих регионов России, где нет трудностей с набором персонала.
Ранее стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.