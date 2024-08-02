rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Часть рейсов на автовокзале «Центральный» в Ростове отменена

В Ростове-на-Дону отменили часть рейсов на автовокзале «Центральный»

2 августа 2024, 09:08
Фото: donland.ru
Часть рейсов на автовокзале «Центральный» в Ростове отменена
По техническим причинам часть рейсов отменена на «Центральном» автовокзале в Ростове, сообщила пресс-служба вокзала.

Речь идёт о маршруте №350/1, который следует из Ростова в Новочеркасск. 2 августа рейсы автобуса отменены в 12:30; 15:50 и 18:30. 3 августа уехать по этому маршруту не получиться в 07:10; 08:00; 10:00; 10:40; 12:30; 13:40; 15:50; 16:30; 18:30 и 19:30. В воскресенье, 4 августа, автобус не будет ходить в 08:00; 10:40; 13:40; 16:30 и 19:30.

Причиной отмены рейса в «Центральном» автовокзале назвали технические проблемы.

Центральный автовокзал Ростова запускает прямые рейсы в Грузию и новые регионы
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что «Ростдонавтовокзал», владеющий Старым автовокзалом в Ростове, судится из-за переноса маршрутов на вокзал «Центральный».

Читайте также:
Машину смяло как тряпку: появилось видео смертельного ДТП под БатайскомВ Ростов передали расследование дела о крушении поезда в Волгоградской областиОфицер Донского батальона №1 ГИБДД попался на взятке от водителей фур
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
«Не видны, но очень опасны»: синантропы в Ростове распространяют смертельные болезни
Сегодня, 08:15
Танцевать под Еву Польну и изучать картины Босха: куда пойти в Ростове 3 и 4 августа
Сегодня, 09:10
Повестки в военкомат массово вручали в Ростовской области во время рейда
Сегодня, 06:47
Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области
Сегодня, 05:23
Восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области
Вчера, 18:40
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
Вчера, 14:41