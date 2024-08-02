В Ростове-на-Дону отменили часть рейсов на автовокзале «Центральный»

Речь идёт о маршруте №350/1, который следует из Ростова в Новочеркасск. 2 августа рейсы автобуса отменены в 12:30; 15:50 и 18:30. 3 августа уехать по этому маршруту не получиться в 07:10; 08:00; 10:00; 10:40; 12:30; 13:40; 15:50; 16:30; 18:30 и 19:30. В воскресенье, 4 августа, автобус не будет ходить в 08:00; 10:40; 13:40; 16:30 и 19:30.