В Ростове-на-Дону продают ресторан «Вкусно и точка»

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Комплекс расположен на улице Дебальцевская и стоит он 135 миллионов рублей. Каждый квадратный метр обойдется в 477 тысяч рублей.
При этом описания практически нет.
«Продается „Вкусно и Точка“. Мак авто. Процент от оборота», — написал продавец. Объявление разместили 1 августа, за это время оно набрало 1,6 тысячи просмотров.
Общая площадь комплекса составляет 283 квадратных метра.
Ранее стало известно, что одно из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области может остановить работу.
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Кроме того, в Ростовской области жители массово распродают земельные участки.