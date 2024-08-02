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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Ресторан «Вкусно и точка» пытаются продать в Ростове за 135 млн рублей

В Ростове-на-Дону продают ресторан «Вкусно и точка»

2 августа 2024, 14:17
Фото: 1MI
Ресторан «Вкусно и точка» пытаются продать в Ростове за 135 млн рублей

Ресторан «Вкусно и точка» пытаются продать в Ростове за 135 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу ресторан «Вкусно и Точка», следует из текста объявления, размещенного на специализированном сервисе.

Комплекс расположен на улице Дебальцевская и стоит он 135 миллионов рублей. Каждый квадратный метр обойдется в 477 тысяч рублей.

При этом описания практически нет.

«Продается „Вкусно и Точка“. Мак авто. Процент от оборота», — написал продавец. Объявление разместили 1 августа, за это время оно набрало 1,6 тысячи просмотров.

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Общая площадь комплекса составляет 283 квадратных метра.

Ранее стало известно, что одно из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области может остановить работу.

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Кроме того, в Ростовской области жители массово распродают земельные участки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Продажа#Ресторан
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