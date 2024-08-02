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Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

В Сеть попали откровенные снимки ростовчанки Виктории Лопыревой

В Сеть попали откровенные снимки ростовчанки Виктории Лопыревой

2 августа 2024, 18:56
Фото: Социальные сети Виктории Лопыревой
В Сеть попали откровенные снимки ростовчанки Виктории Лопыревой
Уроженка Ростова-на-Дону, Мисс Россия-2003 и телеведущая Виктория Лопырева поделилась откровенными фото в крошечном бикини, которые она сделала на отдыхе. Пост опубликован в социальных сетях модели.

Фотомодель, Мисс России — 2003 Виктория Лопырева поразила подписчиков смелыми снимками с отдыха. Уроженка Ростова-на-Дону выложила фото, на которых она в достаточно откровенном бикини позирует на шезлонге.

Новый пост сразу же осудили подписчики: «Пора бы в спортзал».

«Зачем так сильно фотошопить фотки, если ты и так неплохо выглядишь для своих 35+», — интересуется еще один комментатор.

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Фото: Социальные сети Виктории Лопыревой

«Я думала, что это Марина Африкантова. Все на одно лицо», — пишет пользовательница.

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