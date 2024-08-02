В Сеть попали откровенные снимки ростовчанки Виктории Лопыревой

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Фотомодель, Мисс России — 2003 Виктория Лопырева поразила подписчиков смелыми снимками с отдыха. Уроженка Ростова-на-Дону выложила фото, на которых она в достаточно откровенном бикини позирует на шезлонге.
Новый пост сразу же осудили подписчики: «Пора бы в спортзал».
«Зачем так сильно фотошопить фотки, если ты и так неплохо выглядишь для своих 35+», — интересуется еще один комментатор.
«Я думала, что это Марина Африкантова. Все на одно лицо», — пишет пользовательница.
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