В центре Ростова могут снести уникальное здание бывшего винзавода

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Речь идёт о комплексе винных складов на Будённовском, 70/234 в Ростове. Здание признано объектом культурного наследия.
В конце июля появилась информация о поиске подрядчика, который займётся сносом и демонтажом зданий по этому адресу. Заказчиком работает выступает ООО «Альтстрой-Юг». Начальная цена, которую готовы заплатить подрядчику, составляет 108,5 миллиона рублей. Победителя определят уже 7 августа. Это значит, что в ближайшие месяцы уникальный исторический объект может исчезнуть.
В самой компании заказчика работы по сносу здания не комментировали.
Три года назад сообщалось, что ростовский винзавод хотят превратить в креативное пространство за 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказывал председатель правления ростовской областной организации «Союз архитекторов России» Алексей Полянский. Предполагалось, что это будет «крупнейший» в городе торгово-развлекательный центр с фитнес-залами, офисами, общепитом и двухуровневой парковкой. Реализовать проект планировали в 2022 году.