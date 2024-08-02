В центре Ростова могут снести уникальное здание бывшего винзавода

Три года назад сообщалось, что ростовский винзавод хотят превратить в креативное пространство за 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказывал председатель правления ростовской областной организации «Союз архитекторов России» Алексей Полянский. Предполагалось, что это будет «крупнейший» в городе торгово-развлекательный центр с фитнес-залами, офисами, общепитом и двухуровневой парковкой. Реализовать проект планировали в 2022 году.