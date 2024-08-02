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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В центре Ростова могут снести уникальное здание бывшего винзавода

В центре Ростова могут снести уникальное здание бывшего винзавода

2 августа 2024, 10:33
Фото: Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» / kozhin-obelisk.livejournal.com
В центре Ростова могут снести уникальное здание бывшего винзавода
Объект культурного наследия собираются снести на Будённовском проспекте в Ростове, следует из данных «РосТендер».

Речь идёт о комплексе винных складов на Будённовском, 70/234 в Ростове. Здание признано объектом культурного наследия.

В конце июля появилась информация о поиске подрядчика, который займётся сносом и демонтажом зданий по этому адресу. Заказчиком работает выступает ООО «Альтстрой-Юг». Начальная цена, которую готовы заплатить подрядчику, составляет 108,5 миллиона рублей. Победителя определят уже 7 августа. Это значит, что в ближайшие месяцы уникальный исторический объект может исчезнуть.

В самой компании заказчика работы по сносу здания не комментировали.

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Три года назад сообщалось, что ростовский винзавод хотят превратить в креативное пространство за 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказывал председатель правления ростовской областной организации «Союз архитекторов России» Алексей Полянский. Предполагалось, что это будет «крупнейший» в городе торгово-развлекательный центр с фитнес-залами, офисами, общепитом и двухуровневой парковкой. Реализовать проект планировали в 2022 году.

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