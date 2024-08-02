Юрист объяснил, как ростовчане могут сокращать себе рабочий день в жару

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Напомним, 1 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что вопрос о возможности введения сиесты и сокращении рабочего дня в особо жаркие дни нецелесообразно регулировать на федеральном уровне, это зона ответственности работодателей.
Ростовский юрист Юрий Мартынов подтверждает, что нормы СанПиНа и Роспотребнадзора давно имеют в содержании пункты, о комфортной температуре на рабочем месте и взаимоотношения работодателей с сотрудниками в ситуациях, когда температура выше нормы.
«Согласно нормам СанПиНа, на рабочем месте должна быть температура 22-25 градусов. Если работодатель имеет возможность обеспечить такую температуру на рабочем месте, то рабочий день может продолжаться в обычном режиме», — объясняет юрист.
Юрий Мартынов отмечает, что работодатель, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обязан сократить рабочий день на несколько часов, если в помещении повышенная температура.
Эксперт добавляет, что при температуре 28,5° градуса в рабочем помещении, трудовой день сокращается на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градусах — на четыре часа.
«Если температура выше 32,5 градуса, то сотрудники имеют право непрерывно работать не более15-20 минут и после каждой такой сессии отдыхать до 10-12 минут в охлаждаемом помещении», — объясняет Юрий Мартынов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что рабочую группу по развитию беспилотников создали в Ростовской области.