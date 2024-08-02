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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Юрист объяснил, почему ростовчанам не нужна официальная сиеста

Юрист объяснил, как ростовчане могут сокращать себе рабочий день в жару

2 августа 2024, 15:32
Фото: Unsplash
Юрист объяснил, почему ростовчанам не нужна официальная сиеста
Работодатель должен сократить рабочий день на один час, когда столбик термометра на рабочем месте вырастает до 28,5 градуса, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов

Напомним, 1 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что вопрос о возможности введения сиесты и сокращении рабочего дня в особо жаркие дни нецелесообразно регулировать на федеральном уровне, это зона ответственности работодателей.

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Ростовский юрист Юрий Мартынов подтверждает, что нормы СанПиНа и Роспотребнадзора давно имеют в содержании пункты, о комфортной температуре на рабочем месте и взаимоотношения работодателей с сотрудниками в ситуациях, когда температура выше нормы.

«Согласно нормам СанПиНа, на рабочем месте должна быть температура 22-25 градусов. Если работодатель имеет возможность обеспечить такую температуру на рабочем месте, то рабочий день может продолжаться в обычном режиме», — объясняет юрист.

Юрий Мартынов отмечает, что работодатель, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обязан сократить рабочий день на несколько часов, если в помещении повышенная температура.

Эксперт добавляет, что при температуре 28,5° градуса в рабочем помещении, трудовой день сокращается на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градусах — на четыре часа.

«Если температура выше 32,5 градуса, то сотрудники имеют право непрерывно работать не более15-20 минут и после каждой такой сессии отдыхать до 10-12 минут в охлаждаемом помещении», — объясняет Юрий Мартынов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что рабочую группу по развитию беспилотников создали в Ростовской области.

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