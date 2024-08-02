Жители Ростовской области страдают от мощных магнитных бурь и высоких цен на такси

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:23
В выходные Ростов-на-Дону накроет продолжительная магнитная буря уровня G2. Активность магнитосферы будет продолжаться 18 часов. Возбуждение магнитного поля Земли начнет нарастать 3 августа около 15.00 мск, пик придется уже на 4 августа на час ночи, а завершится магнитная буря только в 09.00 мск.
Отметим, что есть вероятность возникновения магнитного шторма. Она составляет 30%. В это время лучше не перенапрягаться и посвятить время отдыху. Метеозависимые и люди с хроническими заболеваниям могут плохо себя чувствовать.
В Ростовской области услуги такси подорожали на 25,6% за год. Если в июне 2024 года один километр поездки стоил 36,59 рубля, то годом ранее цена составляла 29,13 рубля.
Так, например, в Ростове-на-Дону километр дороги обойдется в среднем в 43,94 рубля. За год услуги такси в городе подорожали сильнее, чем в других частях региона — на 29,6%.
Также высокая стоимость извоза зафиксирована в Шахтах. Тут километр пути стоит 33,67 рубля, что на 40,3% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, такси подорожало в Волгодонске — 18,9% и в Миллерово — на 14,5%. Километр пути в июне стоил 31,41 и 30 рублей соответственно.
Самые низкие цены на услуги такси в области отмечены в Таганроге. В июне километр дороги стоял 29,68 рубля, а в 2023 году — 23,79 рубля. То есть стоимость проезда выросла на 24,7%.
В Ростове-на-Дону планируют снести комплекс винных складов на Будённовском, 70/234. При этом здание признано объектом культурного наследия.
ООО «Альтстрой-Юг» заказал снос и демонтаж уникального здания. За работы подрядчику готовы заплатить 108,5 миллиона рублей. Исполнителя определят уже 7 августа 2024 года. Это значит, что в ближайшие время исторический объект может исчезнуть.
Отметим, что ранее из ростовского винзавода хотели сделать креативное пространство за 1,5 миллиарда рублей