Жители Ростовской области страдают от мощных магнитных бурь и высоких цен на такси

Также высокая стоимость извоза зафиксирована в Шахтах. Тут километр пути стоит 33,67 рубля, что на 40,3% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, такси подорожало в Волгодонске — 18,9% и в Миллерово — на 14,5%. Километр пути в июне стоил 31,41 и 30 рублей соответственно.