Журналистка сообщила о всех ходовых схемах мошенничества «жуликов»

Posted 2 августа, 06:00
Published 2 августа, 06:00
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Одним из часто встречающихся трюков являются симпатичные молодые люди на пляжах, предлагающие невинные услуги, такие как перестановка шезлонгов. Когда доверчивые vacationers соглашаются, они начинают запрашивать оплату. Многие женщины оказываются в замешательстве и платят за эти услуги.
Также имеется проблема с арендой жилья. Собственники частных гостиниц прибегают к различным ухищрениям для привлечения клиентов, такими как ретушь фотографий или использование снимков чужих объектов, пишет ИА RuNews24.ru.
Сложности возникают, когда туристы заранее переводят деньги за аренду, а по прибытию обнаруживают, что жилья не существует, и связаться с «владельцем» невозможно.
Александра также рассказала о случаях, когда отдыхающим предъявляют неоправданные штрафы за якобы испорченную мебель. Так, один гость из Твери столкнулся с дополнительным счётом за повреждения, которых не было при его приездe.
К тому же, туристы часто попадают на удочку мошенников, которые продают подделки под видом местных деликатесов, таких как ялтинский лук и крымское вино. Таксисты также завлекают туристов, выбирая наиболее длинные маршруты и увеличивая стоимость поездок. Заведения общепита могут использовать двойные меню с завышенными ценами для непосвящённых.