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Posted 2 августа, 06:00

Published 2 августа, 06:00

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Журналистка сообщила о всех ходовых схемах мошенничества «жуликов»

2 августа 2024, 06:00
Региональная журналистка «Комсомольской правды» Александра Тимощенко обратила внимание на опасности, угрожающие туристам в Крыму. Она упомянула, что наиболее распространённые формы мошенничества включают завышенные цены и различные уловки «предпринимателей».

Одним из часто встречающихся трюков являются симпатичные молодые люди на пляжах, предлагающие невинные услуги, такие как перестановка шезлонгов. Когда доверчивые vacationers соглашаются, они начинают запрашивать оплату. Многие женщины оказываются в замешательстве и платят за эти услуги.

Также имеется проблема с арендой жилья. Собственники частных гостиниц прибегают к различным ухищрениям для привлечения клиентов, такими как ретушь фотографий или использование снимков чужих объектов, пишет ИА RuNews24.ru.

Сложности возникают, когда туристы заранее переводят деньги за аренду, а по прибытию обнаруживают, что жилья не существует, и связаться с «владельцем» невозможно.

Александра также рассказала о случаях, когда отдыхающим предъявляют неоправданные штрафы за якобы испорченную мебель. Так, один гость из Твери столкнулся с дополнительным счётом за повреждения, которых не было при его приездe.

К тому же, туристы часто попадают на удочку мошенников, которые продают подделки под видом местных деликатесов, таких как ялтинский лук и крымское вино. Таксисты также завлекают туристов, выбирая наиболее длинные маршруты и увеличивая стоимость поездок. Заведения общепита могут использовать двойные меню с завышенными ценами для непосвящённых.

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