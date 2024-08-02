Журналистка сообщила о всех ходовых схемах мошенничества «жуликов»

К тому же, туристы часто попадают на удочку мошенников, которые продают подделки под видом местных деликатесов, таких как ялтинский лук и крымское вино. Таксисты также завлекают туристов, выбирая наиболее длинные маршруты и увеличивая стоимость поездок. Заведения общепита могут использовать двойные меню с завышенными ценами для непосвящённых.