«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
«Зенит» забил четыре мяча уже в первом тайме. Голами отличились Педро, Кассьерра и Глушенков. Последний забил сразу три мяча и был признан лучшим игроком матча.
Ещё до начала игры тренер ФК «Ростов» раскритиковал организацию матча. Он остался недоволен тем, что игра пройдёт под закрытой крышей стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать — это бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему, вредительство для футбола в принципе», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».