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Валерий Карпин

«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»

3 августа 2024, 17:24
Фото: РФС
Валерий Карпин

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Зениту» с разгромным счётом 5:0

Спортивный поединок между ФК «Ростов» и «Зенитом» закончился поражением жёлто-синих, подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 5:0.

«Зенит» забил четыре мяча уже в первом тайме. Голами отличились Педро, Кассьерра и Глушенков. Последний забил сразу три мяча и был признан лучшим игроком матча.

Ещё до начала игры тренер ФК «Ростов» раскритиковал организацию матча. Он остался недоволен тем, что игра пройдёт под закрытой крышей стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать — это бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему, вредительство для футбола в принципе», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

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Ранее Валерий Карпин заявил, что ФК «Ростов» не тянет на топ-10 в РПЛ в новом сезоне.

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