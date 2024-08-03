«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»

«Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать — это бред сумасшедшего. Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему, вредительство для футбола в принципе», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».