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Пути на улицах Малиновского, Зорге и проспекте Стачки обособят для нового трамвая в Ростове

Для скоростного трамвая обособят пути на трёх улицах Западного в Ростове

3 августа 2024, 10:21
Фото: для иллюстрации / 1MI
Пути на улицах Малиновского, Зорге и проспекте Стачки обособят для нового трамвая в Ростове
Пути на улицах Малиновского, Зорге и проспекте Стачки обособят для нового трамвая в Ростове, пишет Donnews со ссылкой на автором проекта.

До конца года в Ростове завершат прокладку линий скоростного трамвая в Левенцовке. Их строительство начали ещё весной прошлого года. Пути нового трамвая пройдут по Жданова, Ткачёва, Солженицына, Ерёменко и выйдут к Малиновского.

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Известно, что по Малиновского трамвайные линии пройдут по восточной стороне, по улицам Зорге и проспекту Стачки — по центру дороги. Пути будут обособленными. Это значит, что скоростной трамвай будет двигаться отдельно от других видов транспорта.

Это будет первый подобный опыт в Ростове. В городе нет обособленных трамвайных путей, хотя об их необходимости говорили еще во время реконструкции улиц Горького и Станиславского.

Ранее сообщалось, что эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону.

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