Для скоростного трамвая обособят пути на трёх улицах Западного в Ростове

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
До конца года в Ростове завершат прокладку линий скоростного трамвая в Левенцовке. Их строительство начали ещё весной прошлого года. Пути нового трамвая пройдут по Жданова, Ткачёва, Солженицына, Ерёменко и выйдут к Малиновского.
Известно, что по Малиновского трамвайные линии пройдут по восточной стороне, по улицам Зорге и проспекту Стачки — по центру дороги. Пути будут обособленными. Это значит, что скоростной трамвай будет двигаться отдельно от других видов транспорта.
Это будет первый подобный опыт в Ростове. В городе нет обособленных трамвайных путей, хотя об их необходимости говорили еще во время реконструкции улиц Горького и Станиславского.
Ранее сообщалось, что эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону.