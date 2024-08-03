Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 55 беспилотников

Posted 3 августа, 05:00
Published 3 августа, 05:00
Modified 3 августа, 05:02
Updated 3 августа, 05:02
Атака началась в ночное время и всего над территорией региона заметили 55 беспилотников. Сработала система ПВО и устранила угрозу.
На данный момент известно, что оказались повреждены склады в Каменском и Морозовском районах. Сейчас продолжается тушение пожаров.
«Самый жесткий прилет за все время», — написали пользователи в соцсетях.
«А у кого последствия после данной атаки?! Окна выбиты… Как нам быть?», — поинтересовались местные жители.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников.