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Posted 3 августа, 05:00

Published 3 августа, 05:00

Modified 3 августа, 05:02

Updated 3 августа, 05:02

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 55 беспилотников

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 55 беспилотников

3 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI.
В Ростовской области никому не потребовалась медпомощь после массовой атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Атака началась в ночное время и всего над территорией региона заметили 55 беспилотников. Сработала система ПВО и устранила угрозу.

На данный момент известно, что оказались повреждены склады в Каменском и Морозовском районах. Сейчас продолжается тушение пожаров.

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников
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«Самый жесткий прилет за все время», — написали пользователи в соцсетях.

«А у кого последствия после данной атаки?! Окна выбиты… Как нам быть?», — поинтересовались местные жители.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Губернатор Голубев
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