rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 55 беспилотников

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 55 беспилотников

3 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI
В Ростовской области никому не потребовалась медпомощь после массовой атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Атака началась в ночное время и всего над территорией региона заметили 55 беспилотников. Сработала система ПВО и устранила угрозу.

На данный момент известно, что оказались повреждены склады в Каменском и Морозовском районах. Сейчас продолжается тушение пожаров.

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников
Узнать подробнее

«Самый жесткий прилет за все время», — написали пользователи в соцсетях.

«А у кого последствия после данной атаки?! Окна выбиты… Как нам быть?», — поинтересовались местные жители.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников.

Читайте также:
Ростовскую область атаковали 55 беспилотниковГолубев сообщил о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую областьТри беспилотника сбили на севере Ростовской области 3 августа
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Губернатор Голубев
Подпишитесь
Жители Ростовской области страдают от мощных магнитных бурь и высоких цен на такси
Вчера, 15:21
Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область
Вчера, 15:13
Парк «Левобережный» в Ростове требует через суд отремонтировать вход
Вчера, 15:11
Температура воздуха может упасть в Ростовской области до +11 в августе
Вчера, 14:26
В Ростове-на-Дону продают ресторан «Вкусно и точка»
Вчера, 14:17
«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров Ростова
Вчера, 10:37