Дорогая иномарка провалилась в глубокую траншею и перевернулась в Ростове

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Происшествие случилось ночью 3 августа. Водитель Range Rover влетел в зону строительства нового трамвая в Левенцовке и провалился в траншею. Машина перевернулась и буквально лежала на своей крыше.
Очевидцы отмечают, что зона строительства трамвая была перекрыта, а потому неясно, как водитель туда въехал. О его состоянии не сообщается.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД комментариев об инциденте не давали.
Ранее в Шахтах Ростовской области водитель Toyota Land Cruiser погиб, влетев в дорожный знак.