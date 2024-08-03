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В Левенцовке машина провалилась в траншею для нового скоростного трамвая

Дорогая иномарка провалилась в глубокую траншею и перевернулась в Ростове

3 августа 2024, 07:51
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Левенцовке машина провалилась в траншею для нового скоростного трамвая
В Левенцовке машина провалилась в траншею для нового скоростного трамвая, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

Происшествие случилось ночью 3 августа. Водитель Range Rover влетел в зону строительства нового трамвая в Левенцовке и провалился в траншею. Машина перевернулась и буквально лежала на своей крыше.

Машина перевернулась и буквально лежала на своей крыше.Машина перевернулась и буквально лежала на своей крыше.
Машина перевернулась и буквально лежала на своей крыше.
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

Очевидцы отмечают, что зона строительства трамвая была перекрыта, а потому неясно, как водитель туда въехал. О его состоянии не сообщается.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД комментариев об инциденте не давали.

Ранее в Шахтах Ростовской области водитель Toyota Land Cruiser погиб, влетев в дорожный знак.

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