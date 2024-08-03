rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Малооблачно и тепло будет в Ростове в воскресенье

Дождь и жара до +32 градусов ожидаются в Ростове 4 августа

3 августа 2024, 18:04
Фото: pxhere.com
Малооблачно и тепло будет в Ростове в воскресенье
Малооблачно и тепло будет в Ростове в воскресенье, следует из прогнозов синоптиков.

Дожди 4 августа прогнозируются в середине дня. Небольшая облачность сохранится в течение всех суток. Температура воздуха днём составит +30 — +32 градуса. Вечером похолодает до +21 — +25 градусов. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду. При этом УФ-индекс останется достаточно высоким.

Облачная погода с осадками и температурой воздуха около +30 градусов прогнозируется в Ростове и в начале следующей недели.

Жара выше нормы и мало дождей: в «Фобосе» рассказали о погоде в Ростове в августе
Узнать подробнее

Ранее в ростовском гидрометцентре рассказали RostovGazeta о погоде в августе в регионе. Там предупредили о скачках температуры от +11 до +36 градусов.

Читайте также:
Жара в +40 градусов вернётся в Ростовскую область. Что ещё ждать от погоды в августе?Стал известен точный прогноз погоды на начало августа в Ростове-на-ДонуСтала известна погода в первые дни августа в Ростове-на-Дону
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Дождь#Лето 2024
Подпишитесь
Обломки беспилотников повредили школы и детсады в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Для скоростного трамвая обособят пути на трёх улицах Западного в Ростове
Сегодня, 10:21
Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников
Сегодня, 09:28
Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников
Сегодня, 09:14
Взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Ростове определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов
Сегодня, 08:29