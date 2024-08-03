Дождь и жара до +32 градусов ожидаются в Ростове 4 августа

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Дожди 4 августа прогнозируются в середине дня. Небольшая облачность сохранится в течение всех суток. Температура воздуха днём составит +30 — +32 градуса. Вечером похолодает до +21 — +25 градусов. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду. При этом УФ-индекс останется достаточно высоким.
Облачная погода с осадками и температурой воздуха около +30 градусов прогнозируется в Ростове и в начале следующей недели.
Ранее в ростовском гидрометцентре рассказали RostovGazeta о погоде в августе в регионе. Там предупредили о скачках температуры от +11 до +36 градусов.