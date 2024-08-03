Дождь и жара до +32 градусов ожидаются в Ростове 4 августа

Дожди 4 августа прогнозируются в середине дня. Небольшая облачность сохранится в течение всех суток. Температура воздуха днём составит +30 — +32 градуса. Вечером похолодает до +21 — +25 градусов. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду. При этом УФ-индекс останется достаточно высоким.