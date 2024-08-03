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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Емкости с топливом загорелись на Дону после атаки беспилотников

Емкости с топливом загорелись на Дону после атаки беспилотников

3 августа 2024, 06:14
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за атаки беспилотников произошло возгорание емкостей с топливом, сообщил глава администрации Каменского района Владимир Савин.

Он рассказал, что в ночное время произошла атака шестью дронами. Это и спровоцировало пожар.

«Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Пострадавших нет», — уточнил Савин.

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Всего к тушению пожара привлекли более 90 человек, они используют 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам БПЛА.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что ночью отразили массовую атаку. Всего насчитали 55 беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Атака#Возгорание
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