Емкости с топливом загорелись на Дону после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Он рассказал, что в ночное время произошла атака шестью дронами. Это и спровоцировало пожар.
«Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Пострадавших нет», — уточнил Савин.
Всего к тушению пожара привлекли более 90 человек, они используют 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет.
Местных жителей попросили сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам БПЛА.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что ночью отразили массовую атаку. Всего насчитали 55 беспилотников.