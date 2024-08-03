Фигурантом уголовного дела может стать экс-глава управления культуры Ростова

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Издание пишет, что ростовчане два года пытались сохранить деревья в парке на улице Капустина. Они были против утвержденного проекта благоустройства этой территории и вырубки растений.
Отмечается, что проект разошелся с реальностью, после чего нашли другого подрядчика. Говорится, что он прорыл траншеи для кабеля, залил бетоном, повредив корневые системы деревьев.
«Парки в городе формально находятся в ведении управления культуры. „Тяжесть“ уголовной статьи и количество томов дела будут зависеть от причиненного ущерба», — пишет издание.
Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее появилась информация, что суд рассмотрит новые эпизоды дела в отношении бывшего главы МинЖКХ региона.