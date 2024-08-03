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Фигурантом уголовного дела может стать экс-глава управления культуры Ростова

Фигурантом уголовного дела может стать экс-глава управления культуры Ростова

3 августа 2024, 05:57
Фото: 1MI
Экс-главу управления культуры Ростова-на-Дону может коснуться уголовное преследование после благоустройства парка «Дружба», сообщает 1Rnd.

Издание пишет, что ростовчане два года пытались сохранить деревья в парке на улице Капустина. Они были против утвержденного проекта благоустройства этой территории и вырубки растений.

Отмечается, что проект разошелся с реальностью, после чего нашли другого подрядчика. Говорится, что он прорыл траншеи для кабеля, залил бетоном, повредив корневые системы деревьев.

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«Парки в городе формально находятся в ведении управления культуры. „Тяжесть“ уголовной статьи и количество томов дела будут зависеть от причиненного ущерба», — пишет издание.

Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее появилась информация, что суд рассмотрит новые эпизоды дела в отношении бывшего главы МинЖКХ региона.

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#Илья Протвинов#Культура#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Уголовное дело
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