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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Морозовском районе введён режим ЧС

Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников

3 августа 2024, 09:28
Фото: 1MI
В Морозовском районе введён режим ЧС
В Морозовском районе введён режим ЧС, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.

В ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожила система противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.

Но обломки беспилотников спровоцировали пожар на ёмкостях с горючим в Каменском районе, а также нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В последнем губернатор Василий Голубев ввёл режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу. Она зафиксировала повреждения остекления в частных домах, а также в производственных помещениях. Стёкла также выбило в нескольких соцобъектах, в том числе в школах и детских садах.

Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников
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Власти Ростовской области пообещали помочь местным жителям в восстановлении повреждённого имущества.

Тем временем в Каменском районе жителей попросили по возможности не выходить на улицу и не открывать окна в домах из-за едкого дыма от пожара на ёмкостях с горючим.

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