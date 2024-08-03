Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников

Но обломки беспилотников спровоцировали пожар на ёмкостях с горючим в Каменском районе, а также нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В последнем губернатор Василий Голубев ввёл режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу. Она зафиксировала повреждения остекления в частных домах, а также в производственных помещениях. Стёкла также выбило в нескольких соцобъектах, в том числе в школах и детских садах.