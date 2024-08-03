Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожила система противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.
Но обломки беспилотников спровоцировали пожар на ёмкостях с горючим в Каменском районе, а также нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В последнем губернатор Василий Голубев ввёл режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу. Она зафиксировала повреждения остекления в частных домах, а также в производственных помещениях. Стёкла также выбило в нескольких соцобъектах, в том числе в школах и детских садах.
Власти Ростовской области пообещали помочь местным жителям в восстановлении повреждённого имущества.
Тем временем в Каменском районе жителей попросили по возможности не выходить на улицу и не открывать окна в домах из-за едкого дыма от пожара на ёмкостях с горючим.