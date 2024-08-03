Голубев сообщил о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую область

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Напомним, что около часу ночи глава региона проинформировал о сбитых трех беспилотниках на севере Ростовской области. БПЛА были уничтожены средствами ПВО.
Позднее Голубев добавил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовский районах. «Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.
При этом жители Морозовска и Каменска-Шахтинского проснулись от громких хлопков, напоминающих взрывы. Также сирены сработали в районе Военведа в Ростове около полуночи.