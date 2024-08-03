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Голубев сообщил о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую область

Голубев сообщил о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую область

3 августа 2024, 00:25
Фото: Mil.ru
Голубев сообщил о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую область
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область в ночь на 3 августа были повреждены складские объекты, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что около часу ночи глава региона проинформировал о сбитых трех беспилотниках на севере Ростовской области. БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

Позднее Голубев добавил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовский районах. «Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

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При этом жители Морозовска и Каменска-Шахтинского проснулись от громких хлопков, напоминающих взрывы. Также сирены сработали в районе Военведа в Ростове около полуночи.

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