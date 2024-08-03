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Updated Сегодня, 16:29

Легковое авто вспыхнуло на заправочной станции в Ростовской области

Машина загорелась во время заправки под Ростовом-на-Дону

3 августа 2024, 16:29
Фото: для иллюстрации / 1MI
Легковое авто вспыхнуло на заправочной станции в Ростовской области
Легковое авто вспыхнуло на заправочной станции в Ростовской области, сообщили подписчики сообщества «Ростов Главный».

Происшествие случилось 3 августа рядом со станицей Багаевской. Машина загорелась на заправочной станции, тушить её начали очевидцы. Они пытаются не допустить распространения огня. Дым от происшествия виден за несколько километров от заправки.

Легковое авто вспыхнуло на заправочной станции в Ростовской области
Видео: Фото для иллюстрации / Вконтакте «Ростов Главный»

О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Информация уточняется.

Ранее 3 августа на трассе в Ростовской области в ДТП с иномаркой погиб 72-летний водитель Renault Duster. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу автомобилю Kia K5, из-за чего машины столкнулись. Их удар был настолько сильным, что Kia выбросило с трассы в поле на обочине.

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