Машина загорелась во время заправки под Ростовом-на-Дону

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Происшествие случилось 3 августа рядом со станицей Багаевской. Машина загорелась на заправочной станции, тушить её начали очевидцы. Они пытаются не допустить распространения огня. Дым от происшествия виден за несколько километров от заправки.
О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.
Информация уточняется.
Ранее 3 августа на трассе в Ростовской области в ДТП с иномаркой погиб 72-летний водитель Renault Duster. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу автомобилю Kia K5, из-за чего машины столкнулись. Их удар был настолько сильным, что Kia выбросило с трассы в поле на обочине.