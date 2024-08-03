Машина загорелась во время заправки под Ростовом-на-Дону

Ранее 3 августа на трассе в Ростовской области в ДТП с иномаркой погиб 72-летний водитель Renault Duster. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу автомобилю Kia K5, из-за чего машины столкнулись. Их удар был настолько сильным, что Kia выбросило с трассы в поле на обочине.