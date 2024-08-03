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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 5 и по 10 августа

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 5 и по 10 августа

3 августа 2024, 07:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 5 августа, пройдут отключения электричества из-за работ на оборудовании, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах и в переулках Мадояна, Чукотская, Снеговой, Красносельская, Макарова, Челябинская, Лесопарковая, Мичуринская, Томская, Сортовой, Танковый.

Во вторник это коснется улиц Кустанайская, Толмачева, Развиленская, Мичуринская, Миллеровская, Ровенская, Красносельская.

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В среду ограничения введут на улицах и в переулках Вольская, Заветинская, Говорова, Выборгская, Мадояна, Лесопарковая, Красносельская, Вагайский, Еланский, Разина, Дивный, Кислородный.

В четверг обесточат улицы Елецкий, Вагайский, Знаменский, Благодатная, Лесопарковая, Вольская, Вязовский, Кислородный, Выгодский, Дивный, Еланский.

В пятницу света не будет на улицах Ландышевая, Серебряный, Родниковая, Мадояна, Лесопарковая.

Ранее губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отключение света#Ремонт#Электричество
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