Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 5 и по 10 августа

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В понедельник электричества не будет на улицах и в переулках Мадояна, Чукотская, Снеговой, Красносельская, Макарова, Челябинская, Лесопарковая, Мичуринская, Томская, Сортовой, Танковый.
Во вторник это коснется улиц Кустанайская, Толмачева, Развиленская, Мичуринская, Миллеровская, Ровенская, Красносельская.
В среду ограничения введут на улицах и в переулках Вольская, Заветинская, Говорова, Выборгская, Мадояна, Лесопарковая, Красносельская, Вагайский, Еланский, Разина, Дивный, Кислородный.
В четверг обесточат улицы Елецкий, Вагайский, Знаменский, Благодатная, Лесопарковая, Вольская, Вязовский, Кислородный, Выгодский, Дивный, Еланский.
В пятницу света не будет на улицах Ландышевая, Серебряный, Родниковая, Мадояна, Лесопарковая.
Ранее губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в Ростовской области.