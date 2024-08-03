На Дону беспилотники рушат школы и детсады, а власти прогнозируют рост зарплат

Обломки беспилотников стали причиной возгорания на ёмкостях с горючим в Каменском районе. Во время тушения огня жителей просили не открывать окна в домах и по возможности не выходить на улицу, чтобы не дышать дымом. В скором времени пожар удалось ликвидировать.