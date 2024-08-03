На Дону беспилотники рушат школы и детсады, а власти прогнозируют рост зарплат

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожили силы ПВО. Никому из жителей медицинская помощь не понадобилась.
Обломки беспилотников стали причиной возгорания на ёмкостях с горючим в Каменском районе. Во время тушения огня жителей просили не открывать окна в домах и по возможности не выходить на улицу, чтобы не дышать дымом. В скором времени пожар удалось ликвидировать.
Также БПЛА нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В муниципалитете глава региона Василий Голубев ввёл режим ЧС. С утра чиновники организовали подворовой обход, чтобы оценить масштабы ущерба. Стёкла оказались выбиты в частных домах, а также в производственных помещениях. Пострадало остекление и в соцобъектах, в том числе школах и детсадах.
Губернатор сообщил, что власти помогут в восстановлении повреждённого имущества.
Правительство Ростовской области опубликовало прогноз социально-экономического развития региона на 2025–2027 годы. В документы содержатся и прогнозы изменения номинальной зарплаты местных жителей.
Согласно оптимистичному варианту, через два года номинальные доходы жителей в Ростовской области в среднем составят 74,5 тысячи рублей. Пессимистичный прогноз даёт цифру в 73, 3 тысячи рублей. При этом среднедушевые доходы должны вырасти до 71, 9 тысячи рублей.
По последним данным правительства Ростовской области на текущий год, средняя зарплата местных жителей составляет 55, 9 тысячи рублей.
Региональный Россельхозцентр сообщил, что во время обследования посевов подсолнечника в Ростовской области специалисты выявили развитие сухой гнили. Эта болезнь рискует уничтожить до 20% всего урожая. Также она негативно влияет на качество семян. Они могут приобрести тёмную окраску и горький вкус.
Эксперты рассказали, что один из главных признаков заболевания — пятна на обратной стороне корзинки подсолнуха. При обнаружении поражённых посевов необходимо срочно провести обработку специальными веществами. Все растения с симптомами опасного грибка нужно убрать с поля, чтобы спасти следующий урожай. Грибку не страшны даже холода.