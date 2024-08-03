rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Главные новости Ростовской области 3 августа

На Дону беспилотники рушат школы и детсады, а власти прогнозируют рост зарплат

3 августа 2024, 16:03
Фото: для иллюстрации / 1MI
Главные новости Ростовской области 3 августа
Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников, тем временем власти спрогнозировали рост зарплат у населения, а урожаю подсолнечника угрожает опасная инфекция.

Режим ЧС из-за беспилотников

В ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожили силы ПВО. Никому из жителей медицинская помощь не понадобилась.

Обломки беспилотников стали причиной возгорания на ёмкостях с горючим в Каменском районе. Во время тушения огня жителей просили не открывать окна в домах и по возможности не выходить на улицу, чтобы не дышать дымом. В скором времени пожар удалось ликвидировать.

Также БПЛА нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В муниципалитете глава региона Василий Голубев ввёл режим ЧС. С утра чиновники организовали подворовой обход, чтобы оценить масштабы ущерба. Стёкла оказались выбиты в частных домах, а также в производственных помещениях. Пострадало остекление и в соцобъектах, в том числе школах и детсадах.

Губернатор сообщил, что власти помогут в восстановлении повреждённого имущества.

Обломки беспилотников повредили школы и детсады в Ростовской области
Узнать подробнее

Прогноз роста зарплат

Правительство Ростовской области опубликовало прогноз социально-экономического развития региона на 2025–2027 годы. В документы содержатся и прогнозы изменения номинальной зарплаты местных жителей.

Согласно оптимистичному варианту, через два года номинальные доходы жителей в Ростовской области в среднем составят 74,5 тысячи рублей. Пессимистичный прогноз даёт цифру в 73, 3 тысячи рублей. При этом среднедушевые доходы должны вырасти до 71, 9 тысячи рублей.

По последним данным правительства Ростовской области на текущий год, средняя зарплата местных жителей составляет 55, 9 тысячи рублей.

Власти спрогнозировали рост средней зарплаты на Дону до 74 тыс рублей. Но есть нюанс
Узнать подробнее

Опасный грибок

Региональный Россельхозцентр сообщил, что во время обследования посевов подсолнечника в Ростовской области специалисты выявили развитие сухой гнили. Эта болезнь рискует уничтожить до 20% всего урожая. Также она негативно влияет на качество семян. Они могут приобрести тёмную окраску и горький вкус.

Эксперты рассказали, что один из главных признаков заболевания — пятна на обратной стороне корзинки подсолнуха. При обнаружении поражённых посевов необходимо срочно провести обработку специальными веществами. Все растения с симптомами опасного грибка нужно убрать с поля, чтобы спасти следующий урожай. Грибку не страшны даже холода.

Читайте также:
Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотниковРежим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотниковВ Сети появилось видео ночной атаки беспилотников на Ростовскую область
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Заявление губернатора Голубева#Василий Голубев#Происшествия
Подпишитесь
Обломки беспилотников повредили школы и детсады в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Для скоростного трамвая обособят пути на трёх улицах Западного в Ростове
Сегодня, 10:21
Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников
Сегодня, 09:28
Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников
Сегодня, 09:14
Взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Ростове определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов
Сегодня, 08:29