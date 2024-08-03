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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

На Дону людей попросили оставаться в закрытых помещениях после атаки БПЛА

На Дону людей попросили оставаться в закрытых помещениях после атаки БПЛА

3 августа 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Жителям Каменского района Ростовской области лучше оставаться в закрытых помещениях в связи с сложившейся ситуацией, сообщил глава райадминистрации Владимир Савин.

Напомним, что в ночь на субботу регион атаковали 55 беспилотников. Все они были сбиты системой ПВО.

Но в Каменском районе оказались повреждены емкости с топливом, они загорелись. В данный момент продолжается ликвидация огня, к этим работам привлекли более 90 человек.

Емкости с топливом загорелись на Дону после атаки беспилотников
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«В связи со сложившейся ситуацией, с целью предотвращения негативного влияния на здоровье, необходимо по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки влажной тканью», — сообщил Савин.

Он предложил местным жителя пользоваться увлажненными масками из-за дыма.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменский район#Дон#Атака#Происшествия
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