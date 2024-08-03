На Дону людей попросили оставаться в закрытых помещениях после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Напомним, что в ночь на субботу регион атаковали 55 беспилотников. Все они были сбиты системой ПВО.
Но в Каменском районе оказались повреждены емкости с топливом, они загорелись. В данный момент продолжается ликвидация огня, к этим работам привлекли более 90 человек.
«В связи со сложившейся ситуацией, с целью предотвращения негативного влияния на здоровье, необходимо по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки влажной тканью», — сообщил Савин.
Он предложил местным жителя пользоваться увлажненными масками из-за дыма.