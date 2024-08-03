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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Девушку-подростка заключили под стражу в Ростовской области за сбыт наркотиков

Несовершеннолетнюю задержали в Ростовской области во время сбыта наркотиков

3 августа 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney
Девушку-подростка заключили под стражу в Ростовской области за сбыт наркотиков
Девушку-подростка заключили под стражу в Ростовской области за сбыт наркотиков, подробностями поделились в Следкоме региона.

В Новошахтинске в июле задержали несовершеннолетнюю местную жительницу. Девушка раскладывала в тайники наркотики. Затем она фотографировала их, записывала географические координаты, чтобы сбыть запрещённые вещества.

В ходе осмотра мест происшествий и личных вещей девушки полицейские нашли наркотические средства массой более 6 грамм.

Сейчас несовершеннолетняя находится под стражей.

Расследование преступления продолжается.

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Ранее сообщалось, что жителей Ростова начнут сажать за пропаганду наркотиков.

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