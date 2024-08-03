Несовершеннолетнюю задержали в Ростовской области во время сбыта наркотиков

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В Новошахтинске в июле задержали несовершеннолетнюю местную жительницу. Девушка раскладывала в тайники наркотики. Затем она фотографировала их, записывала географические координаты, чтобы сбыть запрещённые вещества.
В ходе осмотра мест происшествий и личных вещей девушки полицейские нашли наркотические средства массой более 6 грамм.
Сейчас несовершеннолетняя находится под стражей.
Расследование преступления продолжается.