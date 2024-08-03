Обломки беспилотников повредили школы и детсады в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:46
Ночью 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожили силы противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.
Обломки части беспилотников стали причиной возгорания на ёмкостях с горючим в Каменском районе, а также нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В последнем глава региона Василий Голубев ввёл режим ЧС.
С утра чиновники обошли дома, чтобы оценить масштабы ущерба. Стёкла выбиты в частных домах, а также в производственных помещениях. Пострадало остекление и в соцобъектах, в том числе школах и детсадах.
Губернатор заверил, что власти помогут в восстановлении повреждённого имущества.
Ранее жители Ростовской области рассказали, как пережили ночь атаки дронов.