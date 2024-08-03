rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Морозовском районе обломки беспилотников выбили стёкла в нескольких зданиях

Обломки беспилотников повредили школы и детсады в Ростовской области

3 августа 2024, 09:45
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Морозовском районе обломки беспилотников выбили стёкла в нескольких зданиях
В Морозовском районе обломки беспилотников выбили стёкла в нескольких зданиях, подробностями поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ночью 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожили силы противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.

В Сети появилось видео ночной атаки беспилотников на Ростовскую область
Узнать подробнее

Обломки части беспилотников стали причиной возгорания на ёмкостях с горючим в Каменском районе, а также нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В последнем глава региона Василий Голубев ввёл режим ЧС.

С утра чиновники обошли дома, чтобы оценить масштабы ущерба. Стёкла выбиты в частных домах, а также в производственных помещениях. Пострадало остекление и в соцобъектах, в том числе школах и детсадах.

Губернатор заверил, что власти помогут в восстановлении повреждённого имущества.

Ранее жители Ростовской области рассказали, как пережили ночь атаки дронов.

Читайте также:
Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотниковРежим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотниковТри беспилотника сбили на севере Ростовской области 3 августа
#Виктория Прутковская#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Голубев Василий Юрьевич#Каменский район#Атака БПЛА#Морозовский район#Заявление губернатора Голубева#Василий Голубев#Происшествия#Специальная военная операция
Подпишитесь
Жители Ростовской области страдают от мощных магнитных бурь и высоких цен на такси
Вчера, 15:21
Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область
Вчера, 15:13
Парк «Левобережный» в Ростове требует через суд отремонтировать вход
Вчера, 15:11
Температура воздуха может упасть в Ростовской области до +11 в августе
Вчера, 14:26
В Ростове-на-Дону продают ресторан «Вкусно и точка»
Вчера, 14:17
«С надеждой на русское авось»: чем обернется верификация для блогеров Ростова
Вчера, 10:37