Один погиб и один пострадал в ДТП с иномарками на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На трассе «Новороссия» 72-летний водитель Renault Duster при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Kia K5. Машины столкнулись. Их удар был настолько сильным, что Kia выбросило с трассы в поле на обочине.
47-летний водитель Kia погиб. Водитель Renault получил серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.
Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.
Также сегодняшним утром взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области. Ещё один человек пострадал. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон».