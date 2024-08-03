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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Авария произошла утром 3 августа на трассе в Неклиновском районе

Один погиб и один пострадал в ДТП с иномарками на трассе в Ростовской области

3 августа 2024, 11:03
Фото: для иллюстрации / 1MI
Авария произошла утром 3 августа на трассе в Неклиновском районе
Авария произошла утром 3 августа на трассе в Неклиновском районе, официальными подробностями происшествия поделились в региональном управлении Госавтоинспекции.

На трассе «Новороссия» 72-летний водитель Renault Duster при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Kia K5. Машины столкнулись. Их удар был настолько сильным, что Kia выбросило с трассы в поле на обочине.

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47-летний водитель Kia погиб. Водитель Renault получил серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.

Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

Также сегодняшним утром взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области. Ещё один человек пострадал. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон».

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