Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников

Губернатор Василий Голубев ввёл в Морозовском районе режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб от атаки БПЛА. Уже удалось зафиксировать повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.