Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Минувшей ночью Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожила система ПВО. Медицинская помощь никому из граждан не понадобилась. Но обломки беспилотников спровоцировали пожар на ёмкостях с горючим, а также нанесли ущерб зданиям.
Губернатор Василий Голубев ввёл в Морозовском районе режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб от атаки БПЛА. Уже удалось зафиксировать повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.
«Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества», — пообещал глава региона.
Тем временем жителей Каменска попросили не выходить на улицу и не открывать окна в домах из-за едкого дыма от пожара на ёмкостях с горючим.