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В Морозовском районе введен режим ЧС

Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников

3 августа 2024, 09:14
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Морозовском районе введен режим ЧС
В Морозовском районе введен режим ЧС, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Минувшей ночью Морозовский и Каменский район атаковали в общей сложности 55 беспилотников. Их уничтожила система ПВО. Медицинская помощь никому из граждан не понадобилась. Но обломки беспилотников спровоцировали пожар на ёмкостях с горючим, а также нанесли ущерб зданиям.

В Сети появилось видео ночной атаки беспилотников на Ростовскую область
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Губернатор Василий Голубев ввёл в Морозовском районе режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб от атаки БПЛА. Уже удалось зафиксировать повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.

«Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества», — пообещал глава региона.

Тем временем жителей Каменска попросили не выходить на улицу и не открывать окна в домах из-за едкого дыма от пожара на ёмкостях с горючим.

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