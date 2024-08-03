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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников

Ростовскую область атаковали 55 беспилотников

3 августа 2024, 04:54
Фото: 1MI
В Ростовской области ночью в субботу, 3 августа, отразили атаку 55 дронов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что системы ПВО сработали на украинские беспилотники. Никто не погиб, медицинская помощь никому не потребовалась.

«В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», — уточнил глава региона.

Голубев сообщил о разрушениях после атаки беспилотников на Ростовскую область
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Также он рассказал, что повреждения получили несколько складов в Морозовском и Каменском районах. В данный момент идет тушение пожара.

«Просим тем, у кого разбиты окна, выделить средства», — написали пользователи в соцсетях, чтобы получить помощь.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Атака#Дроны#Происшествия
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