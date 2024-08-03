Ростовскую область атаковали 55 беспилотников

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Он рассказал, что системы ПВО сработали на украинские беспилотники. Никто не погиб, медицинская помощь никому не потребовалась.
«В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», — уточнил глава региона.
Также он рассказал, что повреждения получили несколько складов в Морозовском и Каменском районах. В данный момент идет тушение пожара.
«Просим тем, у кого разбиты окна, выделить средства», — написали пользователи в соцсетях, чтобы получить помощь.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников.