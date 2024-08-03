rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Геоштормы настигнут Ростовскую область в последний месяц лета

Стал известен график магнитных бурь в Ростовской области в августе

3 августа 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
Геоштормы настигнут Ростовскую область в последний месяц лета

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в августе

Геоштормы настигнут Ростовскую область в последний месяц лета, следует из прогноза ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Воздействие солнечной активности жители могли ощутить уже в первые три дня августа. С 4 по 21 августа наступит период длительного затишья. Эти дни выдадутся спокойными, без геомагнитных штормов.

22 и 23 августа ожидаются вспышки, которые приведут к образованию магнитных бурь невысокого уровня. Солнечная активность не превысит отметки G2.

Пик же магнитных бурь придётся на 25, 26 и 27 августа. Геомагнитная активность в эти дни будет чрезвычайно высока и достигнет красной отметки уровня Kp6.

В последние дни августа учёные снова прогнозируют затишье.

Астроном предупредил ростовчан о частых вспышках на солнце в 2024 году
Узнать подробнее

Ранее врач рассказал, чем еще опасны магнитные бури для ростовчан.

Читайте также:
Температура воздуха может упасть в Ростовской области до +11 в августеНа Дону зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом. Чем опасна инфекция?Следком начал проверки из-за гибели людей в водоёмах Ростовской области
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Магнитные бури в Ростовской области#Ростов#Лето 2024
Подпишитесь
Обломки беспилотников повредили школы и детсады в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Для скоростного трамвая обособят пути на трёх улицах Западного в Ростове
Сегодня, 10:21
Голубев рассказал о разрушениях в Ростовской области после атаки беспилотников
Сегодня, 09:28
Режим ЧС ввели в части Ростовской области из-за атаки беспилотников
Сегодня, 09:14
Взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Ростове определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов
Сегодня, 08:29