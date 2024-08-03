Стал известен график магнитных бурь в Ростовской области в августе

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Воздействие солнечной активности жители могли ощутить уже в первые три дня августа. С 4 по 21 августа наступит период длительного затишья. Эти дни выдадутся спокойными, без геомагнитных штормов.
22 и 23 августа ожидаются вспышки, которые приведут к образованию магнитных бурь невысокого уровня. Солнечная активность не превысит отметки G2.
Пик же магнитных бурь придётся на 25, 26 и 27 августа. Геомагнитная активность в эти дни будет чрезвычайно высока и достигнет красной отметки уровня Kp6.
В последние дни августа учёные снова прогнозируют затишье.