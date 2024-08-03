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Published Сегодня, 04:14

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Updated Сегодня, 04:14

Стало известно, каких специалистов катастрофически не хватает на Дону

Стало известно, кого сразу примут на работу в Ростовской области

3 августа 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, каких специалистов катастрофически не хватает на Дону

В Ростовской области катастрофически не хватает дворников, продавцов и швей

В Ростовской области наблюдается кадровый голод во многих профессиональных сферах. Исследователи рассказали, какие специалисты являются самыми востребованными и дефицитными одновременно, информирует HH.RU.

Аналитики подсчитали, что в июле 2024 года в Ростовской области дефицитными считаются сразу 20 профессий. Так, больше всего работодатели нуждаются в дворниках. На одну открытую вакансию приходится 0,4 резюме при норме от четырех до восьми штук. В рейтинге также расположились токари, продавцы, фрезеровщики и шлифовщики. Здесь на рабочее место обычно присылают 0,7 резюме. На Дону очень востребованы слесари, сантехники, автомеханики и повара — 0,9 резюме.

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В рейтинг также вошли агенты по недвижимости, сварщики, операторы станков с ЧПУ, швеи/портные и мерчандайзеры. На этих вакансиях работодатели получают от 1 до 1,2 резюме.

Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг, рассказала, что рынок труда стал соискательским. Работодатели подстраиваются под нынешние условия и пытаются предложить более выгодные условия, чтобы перекупить дефицитный ресурс. Эксперты отмечают, что сейчас идеальное время для ознакомления с рынком труда.

Ранее сообщалось, что номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей.

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