Стало известно, кого сразу примут на работу в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Аналитики подсчитали, что в июле 2024 года в Ростовской области дефицитными считаются сразу 20 профессий. Так, больше всего работодатели нуждаются в дворниках. На одну открытую вакансию приходится 0,4 резюме при норме от четырех до восьми штук. В рейтинге также расположились токари, продавцы, фрезеровщики и шлифовщики. Здесь на рабочее место обычно присылают 0,7 резюме. На Дону очень востребованы слесари, сантехники, автомеханики и повара — 0,9 резюме.
В рейтинг также вошли агенты по недвижимости, сварщики, операторы станков с ЧПУ, швеи/портные и мерчандайзеры. На этих вакансиях работодатели получают от 1 до 1,2 резюме.
Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг, рассказала, что рынок труда стал соискательским. Работодатели подстраиваются под нынешние условия и пытаются предложить более выгодные условия, чтобы перекупить дефицитный ресурс. Эксперты отмечают, что сейчас идеальное время для ознакомления с рынком труда.
Ранее сообщалось, что номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей.