Стало известно, кого сразу примут на работу в Ростовской области

Аналитики подсчитали, что в июле 2024 года в Ростовской области дефицитными считаются сразу 20 профессий. Так, больше всего работодатели нуждаются в дворниках. На одну открытую вакансию приходится 0,4 резюме при норме от четырех до восьми штук. В рейтинге также расположились токари, продавцы, фрезеровщики и шлифовщики. Здесь на рабочее место обычно присылают 0,7 резюме. На Дону очень востребованы слесари, сантехники, автомеханики и повара — 0,9 резюме.