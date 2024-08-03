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Posted Сегодня, 22:15

Published Сегодня, 22:15

Modified Сегодня, 22:17

Updated Сегодня, 22:17

Три беспилотника сбили на севере Ростовской области 3 августа

Три беспилотника сбили на севере Ростовской области 3 августа

2 августа 2024, 22:15
Фото: Mil.ru
Три беспилотника сбили на севере Ростовской области 3 августа
На севере Ростовской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает губернатор региона Василий Голубев.

Глава региона проинформировал, что на севере Ростовской области военные при помощи ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата. При этом подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки.

В результате атаки беспилотников никто не пострадал. «Информация о последствиях на земле уточняется», — пояснил Голубев.

В Ростове-на-Дону усилят защиту от атак беспилотников
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Около полуночи жители Ростова стали сообщать о сработавших тревожных сиренах. Их услышали на Военведе и в центре города.

Ранее над Азовом предложили создать огромный купол для защиты от атак дронов.

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