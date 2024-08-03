Три беспилотника сбили на севере Ростовской области 3 августа

Posted Сегодня, 22:15
Published Сегодня, 22:15
Modified Сегодня, 22:17
Updated Сегодня, 22:17
Глава региона проинформировал, что на севере Ростовской области военные при помощи ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата. При этом подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки.
В результате атаки беспилотников никто не пострадал. «Информация о последствиях на земле уточняется», — пояснил Голубев.
Около полуночи жители Ростова стали сообщать о сработавших тревожных сиренах. Их услышали на Военведе и в центре города.
Ранее над Азовом предложили создать огромный купол для защиты от атак дронов.