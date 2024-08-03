Урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибка

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Во время обследования посевов подсолнечника специалисты выявили развитие сухой гнили. Эта болезнь может уничтожить до 20% всего урожая. Также она влияет на качество семян. Они могут приобрести тёмную окраску и горьковатый вкус.
Специалисты рассказали, что один из главных признаков заболевания — пятна на обратной стороне корзинки подсолнуха. При обнаружении поражённых посевов нужно срочно провести обработку специальными веществами. Все растения с симптомами опасного грибка необходимо убрать с поля, чтобы спасти следующий урожай. Дело в том, что болезни не страшны даже заморозки.