Урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибка

Специалисты рассказали, что один из главных признаков заболевания — пятна на обратной стороне корзинки подсолнуха. При обнаружении поражённых посевов нужно срочно провести обработку специальными веществами. Все растения с симптомами опасного грибка необходимо убрать с поля, чтобы спасти следующий урожай. Дело в том, что болезни не страшны даже заморозки.