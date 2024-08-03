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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:18

В Ростовской области может погибнуть 20% урожая подсолнечника из-за сухой ризопусной гнили

Урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибка

3 августа 2024, 11:18
Фото: 1MI
В Ростовской области может погибнуть 20% урожая подсолнечника из-за сухой ризопусной гнили
В Ростовской области может погибнуть 20% урожая подсолнечника из-за сухой ризопусной гнили, сообщил региональный Россельхозцентр.

Во время обследования посевов подсолнечника специалисты выявили развитие сухой гнили. Эта болезнь может уничтожить до 20% всего урожая. Также она влияет на качество семян. Они могут приобрести тёмную окраску и горьковатый вкус.

Специалисты рассказали, что один из главных признаков заболевания — пятна на обратной стороне корзинки подсолнуха. При обнаружении поражённых посевов нужно срочно провести обработку специальными веществами. Все растения с симптомами опасного грибка необходимо убрать с поля, чтобы спасти следующий урожай. Дело в том, что болезни не страшны даже заморозки.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидается нашествие опасных гусениц.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сельское хозяйство в Ростовской области#Россельхозцентр
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