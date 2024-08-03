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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:29

Власти Ростова разработали правила использования и размещения электросамокатов

В Ростове определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов

3 августа 2024, 08:29
Фото: 1MI
Власти Ростова разработали правила использования и размещения электросамокатов
Власти Ростова разработали правила использования и размещения электросамокатов, соответствующий документ размещён на сайте городской администрации.

Согласно проекту постановления, парковки для самокатов запретят располагать на проезжей части, велодорожках, на тротуарах шириной менее двух метров, а также на клумбах и газонах. Также парковки для СИМ должны быть в отдалении от остановок автобусов минимум на 20 метров и в радиусе не ближе 50 метров от памятников и ОКН. От школ и детсадов парковки разрешено располагать на расстоянии минимум в 100 метров.

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Под запрет для парковок самокатов также попадают арки зданий, детские и спортивные площадки, стоянки автомобилей, а также мосты и путепроводы. Чтобы разместить парковку СИМ рядом с местом проведения массовых мероприятий, нужно будет получить согласование от администрации Ростова.

Также все электросамокаты должны иметь исправную тормозную систему и звуковые сигналы. Их максимальная скорость составит 25 километров в час, местами ограничение составит 15 километров в час. В зонах с запретом для движения СИМ электродвигатель должен автоматически отключаться.

Также власти Ростова отдельно прописали 33 территории, где предлагают ввести запрет на движение электросамокатов.

Ранее почти 40% ростовчан выступили за полный запрет электросамокатов на улицах.

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