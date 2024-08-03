В Ростове определили места, где запретят езду и парковку электросамокатов

Согласно проекту постановления, парковки для самокатов запретят располагать на проезжей части, велодорожках, на тротуарах шириной менее двух метров, а также на клумбах и газонах. Также парковки для СИМ должны быть в отдалении от остановок автобусов минимум на 20 метров и в радиусе не ближе 50 метров от памятников и ОКН. От школ и детсадов парковки разрешено располагать на расстоянии минимум в 100 метров.