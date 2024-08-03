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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Ростовская АЭС работает в штатном режиме

В Ростовской АЭС рассказали о ремонте энергоблока и режиме работы

3 августа 2024, 14:08
Ростовская АЭС работает в штатном режиме
Ростовская АЭС работает в штатном режиме, заверили в пресс-службе электростанции.

Второй энергоблок АЭС с 24 июля находится на планово-предупредительном ремонте. Другие три энергоблока функционируют в штатном режиме на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Никаких проблем в работе Ростовской атомной электростанции нет.

Радиационный фон на территории АЭС и рядом с ней находится в норме.

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3 августа по сети стал распространяться фейк о возможных перебоях со светом в Ростовской области из-за ремонта второго энергоблока АЭС. В «Донэнерго» эту информацию опровергли и заявили, что система электроснабжения работает в штатном режиме.

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