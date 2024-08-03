В Ростовской АЭС рассказали о ремонте энергоблока и режиме работы

Второй энергоблок АЭС с 24 июля находится на планово-предупредительном ремонте. Другие три энергоблока функционируют в штатном режиме на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Никаких проблем в работе Ростовской атомной электростанции нет.