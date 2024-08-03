В Ростовской АЭС рассказали о ремонте энергоблока и режиме работы

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Второй энергоблок АЭС с 24 июля находится на планово-предупредительном ремонте. Другие три энергоблока функционируют в штатном режиме на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Никаких проблем в работе Ростовской атомной электростанции нет.
Радиационный фон на территории АЭС и рядом с ней находится в норме.
3 августа по сети стал распространяться фейк о возможных перебоях со светом в Ростовской области из-за ремонта второго энергоблока АЭС. В «Донэнерго» эту информацию опровергли и заявили, что система электроснабжения работает в штатном режиме.