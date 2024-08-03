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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Система электроснабжения АО «Донэнерго» работает в штатном режиме

В Ростовской области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света

3 августа 2024, 13:40
Фото: rostovgazeta.ru
Система электроснабжения АО «Донэнерго» работает в штатном режиме
Система электроснабжения АО «Донэнерго» работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе компании.

В соцсетях появились сообщения о возможном введении графиков временного отключения электричества. В качестве доказательства прикладывался якобы скриншот с сайта АО «Донэнерго». На нём сообщалось, что на Ростовской АЭС начался плановый ремонт второго энергоблока, а потому появились проблемы с поставкой электроэнергии.

В «Донэнерго» информацию об этом назвали ложной. Там заверили, что система электроснабжения работает в штатном режиме.

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При этом с с 5 и по 10 августа в Ростове запланированы отключения света из-за плановых работ на сетях.

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