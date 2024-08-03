В Ростовской области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В соцсетях появились сообщения о возможном введении графиков временного отключения электричества. В качестве доказательства прикладывался якобы скриншот с сайта АО «Донэнерго». На нём сообщалось, что на Ростовской АЭС начался плановый ремонт второго энергоблока, а потому появились проблемы с поставкой электроэнергии.
В «Донэнерго» информацию об этом назвали ложной. Там заверили, что система электроснабжения работает в штатном режиме.
При этом с с 5 и по 10 августа в Ростове запланированы отключения света из-за плановых работ на сетях.