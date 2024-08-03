В Ростовской области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света

В соцсетях появились сообщения о возможном введении графиков временного отключения электричества. В качестве доказательства прикладывался якобы скриншот с сайта АО «Донэнерго». На нём сообщалось, что на Ростовской АЭС начался плановый ремонт второго энергоблока, а потому появились проблемы с поставкой электроэнергии.