В Сети появилось видео ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Система ПВО заметила в небе 55 беспилотников и устранила угрозу. Помощь медиков никому из жителей не понадобилась. Обломки беспилотников повредили склады, а также ёмкости с топливом в Каменском и Морозовском районах. Там вспыхнули пожары, их тушение продолжается.
На кадрах, заснятых очевидцами, слышны громкие звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе. Жители рассказали в соцсетях, что испугались и попытались спрятаться в подвалах или уехать.
Из-за пожара жителей Каменского района попросили оставаться дома и не открывать окна, чтобы не надышаться дымом от тушения ёмкостей с топливом.