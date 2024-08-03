В Сети появилось видео ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

Система ПВО заметила в небе 55 беспилотников и устранила угрозу. Помощь медиков никому из жителей не понадобилась. Обломки беспилотников повредили склады, а также ёмкости с топливом в Каменском и Морозовском районах. Там вспыхнули пожары, их тушение продолжается.