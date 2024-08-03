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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Более 50 дронов пытались атаковать Ростовскую область в ночь на 3 августа

В Сети появилось видео ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

3 августа 2024, 07:21
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Более 50 дронов пытались атаковать Ростовскую область в ночь на 3 августа
Более 50 дронов пытались атаковать Ростовскую область в ночь на 3 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Система ПВО заметила в небе 55 беспилотников и устранила угрозу. Помощь медиков никому из жителей не понадобилась. Обломки беспилотников повредили склады, а также ёмкости с топливом в Каменском и Морозовском районах. Там вспыхнули пожары, их тушение продолжается.

На кадрах, заснятых очевидцами, слышны громкие звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе. Жители рассказали в соцсетях, что испугались и попытались спрятаться в подвалах или уехать.

Более 50 дронов пытались атаковать Ростовскую область в ночь на 3 августа
Видео: Картинка для иллюстрации / Telegram-канал Baza

Из-за пожара жителей Каменского района попросили оставаться дома и не открывать окна, чтобы не надышаться дымом от тушения ёмкостей с топливом.

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