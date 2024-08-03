Власти спрогнозировали рост средней зарплаты на Дону до 74 тыс рублей. Но есть нюанс

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Чиновники дают несколько прогнозов изменения средней номинальной зарплаты в регионе. Согласно оптимистичному варианту, через два года номинальные доходы жителей в Ростовской области в среднем составят 74,5 тысячи рублей. Пессимистичный прогноз даёт цифру в 73, 3 тысячи рублей. При этом среднедушевые доходы должны вырасти до 71, 9 тысячи рублей.
В текущем году, по данным правительства Ростовской области, средняя зарплата местных жителей составляет 55, 9 тысячи рублей.
Ранее Ростовстат сообщал, номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей. Это на 20, 4% больше, чем годом ранее.