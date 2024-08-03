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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Власти Ростовской области спрогнозировали рост зарплат до 74 тыс руб к 2027 году

Власти спрогнозировали рост средней зарплаты на Дону до 74 тыс рублей. Но есть нюанс

3 августа 2024, 12:41
Фото: 1MI
Власти Ростовской области спрогнозировали рост зарплат до 74 тыс руб к 2027 году

Власти Ростовской области спрогнозировали рост зарплат до 74 тыс руб к 2027 году

Согласно оптимистичному прогнозу, средний доход жителей Ростовской области достигнет 74,5 тысячи рублей в ближайшие два года, цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития региона на 2025–2027 годы.

Чиновники дают несколько прогнозов изменения средней номинальной зарплаты в регионе. Согласно оптимистичному варианту, через два года номинальные доходы жителей в Ростовской области в среднем составят 74,5 тысячи рублей. Пессимистичный прогноз даёт цифру в 73, 3 тысячи рублей. При этом среднедушевые доходы должны вырасти до 71, 9 тысячи рублей.

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В текущем году, по данным правительства Ростовской области, средняя зарплата местных жителей составляет 55, 9 тысячи рублей.

Ранее Ростовстат сообщал, номинальная зарплата в Ростовской области за год перевалила за 60 тысяч рублей. Это на 20, 4% больше, чем годом ранее.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство Ростовской области#Зарплата в Ростовской области
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