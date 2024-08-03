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Футболит Хидает Ханкич

Вратарь Ханкич заявил, что в Ростове чувствует себя безопаснее, чем в Австрии

3 августа 2024, 10:39
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Футболит Хидает Ханкич
Футболит Хидает Ханкич чувствует себя в полной безопасности в Ростове, об этом он рассказал «Матч ТВ».

В июне в состав футбольного клуба «Ростов» вошёл австрийский и боснийский футболист Хидает Ханкич. Он рассказал, что чувствует себя в России в безопасности на «100%». Более того, в Ростове, по словам Ханкича, ему безопаснее, чем в родной Австрии.

«В России я чувствую себя хорошо», — говорит футболист.

Он рассказал также, что у него много друзей в России. С россиянами он работал и сотрудничал, когда ещё играл в клубе «Ботева».

«У них есть моральные ценности, которые я уважаю, и из‑за этого я всегда смотрю на Россию и людей здесь иначе, чем остальные», — объяснил Ханкич.

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Ранее сообщалось, что спортивный арбитраж рассудит ФК «Ростов» и сбежавшего из России футболиста Матиаса Норманна. Слушания назначены на 13 августа.

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