Вратарь Ханкич заявил, что в Ростове чувствует себя безопаснее, чем в Австрии

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В июне в состав футбольного клуба «Ростов» вошёл австрийский и боснийский футболист Хидает Ханкич. Он рассказал, что чувствует себя в России в безопасности на «100%». Более того, в Ростове, по словам Ханкича, ему безопаснее, чем в родной Австрии.
«В России я чувствую себя хорошо», — говорит футболист.
Он рассказал также, что у него много друзей в России. С россиянами он работал и сотрудничал, когда ещё играл в клубе «Ботева».
«У них есть моральные ценности, которые я уважаю, и из‑за этого я всегда смотрю на Россию и людей здесь иначе, чем остальные», — объяснил Ханкич.
Ранее сообщалось, что спортивный арбитраж рассудит ФК «Ростов» и сбежавшего из России футболиста Матиаса Норманна. Слушания назначены на 13 августа.