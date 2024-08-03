Вратарь Ханкич заявил, что в Ростове чувствует себя безопаснее, чем в Австрии

В июне в состав футбольного клуба «Ростов» вошёл австрийский и боснийский футболист Хидает Ханкич. Он рассказал, что чувствует себя в России в безопасности на «100%». Более того, в Ростове, по словам Ханкича, ему безопаснее, чем в родной Австрии.